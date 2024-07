El Toyota GR Yaris guanya en potència i seguretat

detail.info.publicated Redacció Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El nou Toyota GR Yaris va un pas més enllà. La marca va llançar a Espanya la nova gamma 2024 d’un cotxe desenvolupat per ser portat al límit, dotant-lo de més eficiència i rendiment. Un dels elements que han estat millorats és la suspensió davantera.

L’embragatge de les versions manuals és ara capaç de suportar fins a 430 Nm de parell, alhora que la potència del motor també s’ha millorat, al passar de 261 CV a 280 CV.

D’altra banda, la rigidesa estructural del bastidor s’ha incrementat en un 13%, mentre que el radiador d’oli és un 40% més gran.

El GR Yaris 2024 es renova amb una nova caixa de canvis automàtica Gazoo Racing Direct Transmission de vuit velocitats que se suma a la ja coneguda manual de sis.

A més, incorpora novetats inèdites a Toyota, com l’esprai d’aigua per a l’intercooler, que polvoritza aigua per introduir al motor aire més fred i, per tant, més dens.

L’habitacle ha estat completament actualitzat i adopta els suggeriments i experiències dels pilots de competició. D’aquesta manera, la posició de conducció ha estat millorada fent-la més pròpia d’un cotxe esportiu i el tablier és nou millorant l’ergonomia, especialment dels comandaments i funcions.

D’altra banda, el GR Yaris RZ a Espanya equipa suspensió GR Circuit i pneumàtics Michelin Pilot Sport 4 S. Amb el Circuit Pack, el model equipa llantes forjades de 18” i una tapisseria de cuir sintètic.