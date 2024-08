Alpine obre amb L’A290 l’era de l’esportivitat elèctrica

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Alpine ha obert les comandes i ha anunciat els preus per a Espanya de l’A290, que parteix de 38.700 euros en versió GT sense incloure-hi descomptes ni ajuts. El nou petit esportiu 100% elèctric d’Alpine està disponible en dos nivells de potència, 180 CV i 220 CV, amb una bateria de 52 kWh que ofereix una autonomia de fins a 380 km WLTP.

La gamma es compon de quatre versions: A290 GT, A290 GT Premium, A290 GT Performance i A290 GTS. Per al llançament, una edició limitada de 1.955 unitats denominada Première Edition accentuarà el caràcter exclusiu d’aquest hot-hatch.

Amb unes proporcions musculoses i un pes moderat de 1.479 kg, l’A290 té totes les senyes d’identitat d’un Alpine: prestacions, agilitat i conducció instintiva. Amb un parell màxim de 300 Nm, accelera de 0 a 100 km/h en només 6,4 segons. Les seues dimensions continuen sent compactes: longitud de 3.990 mm, amplada de 1.820 mm, altura de 1.520 mm i batalla de 2.530 mm. Aquest cotxe urbà de cinc portes i cinc places té una capacitat de maleter de 326 litres.

Alpine i Mobilize Financial Services avançaran als seus clients l’ajuda de fins a 7.000 euros del Programa Moves III. També oferirà als seus clients un paquet de serveis i solucions que inclou un carregador domèstic de 7 kW instal·lat per Mobilize Power Solutions i una targeta Mobilize Charge Pass precarregada per accedir a més de 2.600 punts públics de recàrrega a Espanya.