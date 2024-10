Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid, el familiar polivalent

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Amb el llançament de l’acabat Evolution, Renault completa la gamma Symbioz. Associada al motor E-Tech full hybrid de 145 CV, representa la versió d’accés del model, que s’uneix a les ja disponibles techno, Esprit Alpine i icònic.

Compacte i polivalent, aquest vehicle del segment C està enfocat tant als clients familiars com a les flotes d’empreses. Situat entre el Captur i l’Austral, té una mida ideal tant per a un ús professional com a domèstic.

En ciutat, la seua càmera de visió 360 graus i els seus ajuts a l’aparcament davanter, posterior i lateral resulten especialment útils.

Per dins, és refinat, amb tapisseries de teixit de malla o un tablier en acabat efecte alumini. En termes de volum de càrrega, se situa al capdavant de la seua categoria, al ser capaç d’ampliar la capacitat fins als 1.582 litres. Un terra pla i l’absència de vores faciliten carregar el maleter.

La tecnologia és una altra carta del Symbioz, en el qual sobresurt el sistema multimèdia OpenR link amb Google integrat, que dona vida a una pantalla tàctil de 10,4” i al quadre d’instruments de 10,3”.

L’híbrid més compacte del segment C es posa a prova amb el motor E-Tech full hybrid de 145 CV. Gràcies al seu baix pes, el seu disseny aerodinàmic i la tecnologia, el consum és de 4,7 litres i les emissions de 105 g/km. Això implica que el cotxe té una autonomia de fins a 1.000 quilòmetres.

Activada mitjançant un botó situat al costat esquerre del volant, la nova funció E-Save manté la càrrega de la bateria en un mínim del 40%. Això garanteix unes òptimes prestacions en condicions exigents, com una carretera de muntanya amb gran pendent.

La polivalència es deu també al sistema opcional Extended Grip. Poden activar-se dos modes específics: neu i totterreny. Això es complementa amb una altura lliure de 169 mm que permet endinsar-se en pistes.

Sostre panoràmic. L’innovador Solarbay elimina la necessitat d’una cortineta gràcies a la seua tecnologia AmpliSky. Es tracta d’un sistema actiu complet que es torna opac per segments a voluntat gràcies a la tecnologia PDLC.

ADAS. Està equipat amb fins a 29 ajuts a la conducció, inclosa la frenada d’emergència marxa enrere. El conductor té accés a ajuts com Active Driver Assist, que ofereix una conducció autònoma de nivell 2 i un sistema de conducció híbrida predictiva.