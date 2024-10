Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Renault Estafette Concept és la visió de la marca per als seus vehicles comercials elèctrics i un precursor del que produirà Flexis, l’empresa fundada per Renault Group, Volvo Group i CMA CGM Group per fer front als reptes de la transició energètica i la logística d’última milla. Aquest vehicle 100% elèctric combina la mida de Kangoo L2 amb l’agilitat de Clio i el volum de càrrega de Traffic L1H2.