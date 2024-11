Nissan Ariya Nismo, un elèctric dinàmic i precís a la carretera

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Nissan llança al mercat el seu nou cupè 100% elèctric de 0 emissions i amb el comportament més dinàmic de la gamma.

Batejat com ARIYA Nismo, surt a la venda amb un color exclusiu, el Nismo Grey. Pren com a base la forta herència Nismo de Nissan, mentre manté l’original disseny atemporal. D’altra banda, ha estat refinat per aportar una experiència millorada tant per als conductors com per als passatgers, dissenyat per oferir precisió i control a través de l’avançat sistema E-4ORCE.

A l’hora de pilotar-lo, garanteix una direcció segura als revolts i en diverses condicions de carretera. Ofereix una força més gran de gir i lateral, i la suspensió dinàmica inclou ressorts modificats, estabilitzadors i amortidors que treballen en conjunt amb un xassís equilibrat d’alt nivell. A més, pot passar de 0 a 100 km/h en 5 segons, alhora que accelera de 80 a 120 km/h en només 2,4 segons.

A més del color Nismo Grey de carrosseria que el distingeix, també s’hi han afegit detalls roig Nismo que recorren l’exterior, proporcionant un acabat esportiu. L’interior fusiona l’elegància amb una atmosfera ambiental, amb seients especialment entapissats que donen suport a la postura dels ocupants i la il·luminació roja Andon característica de Nissan dissenyada per crear l’ambient interior.

Amb una gamma que inclou diferents combinacions de bateria i motor, hi ha un Nissan ARIYA a la mesura de cada conductor. Permet recórrer fins a 536 quilòmetres sense recarregar la bateria. I si procedeix, pot connectar-se a un carregador ràpid CCS2 de 480 V, amb el qual es pot recarregar fins a un 80% en uns 35 minuts. Si s’opta per endollar-lo a una presa domèstica, es poden programar des d’un smartphone compatible les recàrregues a casa durant les hores de tarifa elèctrica reduïda.

L’ARIYA Nismo incorpora multitud de funcions avançades de seguretat i assistència al conductor que ajuden a controlar l’entorn mentre es condueix. En aquest sentit, destaca el Sistema Intel·ligent Anticol·lisió Frontal amb reconeixement de vianants, Frenada d’Emergència per vianant darrere i Alerta de Creuament de Vehicles, Detector de Fatiga Intel·ligent o Control d’Angle Mort Intel·ligent.