87 de cada 100 conductors declaren que prefereixen tenir un cotxe en propietat. Per la seua part, el 13% afirma que prefereix altres formes d’utilització com el pagament per ús o el cotxe multiusuari, segons l’estudi Motor 2024, de l’Observatori Cetelem. El 36% dels conductors que afirmen no voler un cotxe diu que no el necessita.