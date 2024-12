Volkswagen California, aventurer i tecnològic

Ofereix una experiència de conducció similar a la d’un cotxe.Tibo - The Good Click

Volkswagen estrena la setena generació del model California, basat en la versió llarga del Multivan T7 i construït sobre la versàtil plataforma MQB.

Aquest model no només hereta l’esperit aventurer dels seus predecessors, sinó que incorpora les més avançades innovacions tecnològiques. Per primera vegada, totes les versions del model compten amb dos portes corredisses laterals de sèrie, cosa que permet una major mobilitat entre les diferents zones del vehicle i l’exterior. Aquesta nova configuració brinda tres zones: una d’interior i dos d’exteriors. I gràcies al sostre elevable, amb tres finestres i gran obertura frontal de sèrie, ofereix una alçada interior de fins a 2,11 metres. Addicionalment, els nous seients posteriors individuals són extraïbles i compten amb calaixos per a emmagatzematge.