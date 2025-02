BMW gamma iX, luxe i plaer de conducció sense emissions

Publicat per Redacció Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

BMW ha donat a conèixer la seua nova gamma iX, dissenyada exclusivament per a la conducció elèctrica. Estarà disponible a partir d’aquesta primavera lluint atributs com una autonomia augmentada fins als 700 quilòmetres, una xifra excel·lent en el seu segment.

Es comercialitzarà amb tres models: iX xDrive 45, iX XDrive 60 i iX M70 xDrive. Totes les variants compten amb tracció elèctrica a les quatre rodes, ja que tenen un motor elèctric a l’eix davanter i al darrere. En aquest sentit, s’ha perfeccionat el sistema de propulsió i s’ha desenvolupat l’electrònica per oferir una potència notablement més elevada, que assoleix fins als 659 CV a l’M70.

D’altra banda, el perfeccionament de l’elèctrica de potència, els coixinets de les rodes i els pneumàtics han millorat en més d’un 8% el consum. La unitat de càrrega combinada del nou BMW iX xDrive 45 permet ara carregar en corrent continu amb una potència augmentada a 175 kW, la qual ascendeix a 195 kW en el cas de les altres dos variants. En combinació amb el contingut energètic més gran de la bateria i altres mitjanes, s’aconsegueix un augment de l’autonomia de fins a un 40 per cent segons el model.

Exteriorment, destaca un cridaner disseny frontal amb graella del radiador redissenyada. Els fars també han estat modificats amb elements verticals per als llums diürns i els intermitents. L’equipament de sèrie inclou fars led adaptatius amb funció de llum de gir i llums urbans.

Els faldons davanter i posterior del nou BMW iX tenen un disseny gairebé sense juntes i una proporció més gran de superfícies pintades del color de la carrosseria. El paquet esportiu M, ara disponible opcionalment, realça la imatge dinàmica del vehicle.

L’interior brinda un generós espai, que es pot combinar ara amb les característiques del paquet M Sport, en el qual destaquen els embellidors en gris fosc, un volant de cuir, el quadre d’instruments renovat juntament amb una nova consola central en acabat negre.

Altres extres opcionals són el sostre panoràmic de vidre, la ventilació activa de seients o el so envoltant.

Assistència. Inclou de sèrie el Driving Assistant Plus amb control de creuer actiu amb funció stop & go, que es pot utilitzar a velocitats de fins a 180 km/h, i avís de col·lisió frontal amb intervenció en la frenada, així com assistent d’aparcament.

Navegació. Els clients poden introduir la seua destinació, així com les hores de sortida i arribada preferides i les parades desitjades, amb temps a l’app My BMW. La ruta suggerida es pot personalitzar per incloure-hi estacions de càrrega.