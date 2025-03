El Hyundai Inster arriba a Lleida

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

Control Motor Serveis Automobilístics, concessionari de Hyundai a Lleida, va presentar dijous passat el seu nou elèctric, l’Inster. Un SUV urbà versàtil, “que combina disseny, tecnologia i versatilitat per als que busquin experiències úniques en el dia a dia”, apuntaven els responsables del punt de venda.

El nom Inster, que significa íntim i innovador, s’alinea perfectament amb un estil de vida digital accelerat. Entre altres atributs, exhibeix un disseny innovador, amb leds pixelats i fars davanters circulars.

L’atractiva estètica i materials utilitzats a l’habitacle reflecteixen un esperit urbà i divertit de conduir. I un clar compromís per la sostenibilitat, plasmat en uns seients que estan fets de PET 100% reciclat.

Sorprèn el seu espai interior, especialment generós a la segona fila, cosa que garanteix que cada viatge sigui còmode i agradable. Els seients posteriors poden fer lliscar-se fins a 16 centímetres per ampliar la capacitat del maleter de 238 a 351 litres. Una altra carta a favor és l’autonomia, que assoleix els 518 quilòmetres en mode elèctric. En només 12 minuts pot carregar-se, de manera que pot recórrer de forma autònoma 100 quilòmetres. A més, accelera de 0 a 100 km/h en 10,6 segons. I gràcies a estar proveït amb càrrega bidireccional, pot donar energia a qualsevol dispositiu, sigui un ordinador, mòbil o càmera de fotos.

Capítol a part es mereix l’avançada tecnologia. Amb dos pantalles de 10 polzades, proporciona una interfície intuïtiva que incorpora controls físics per a funcions bàsiques com la climatització. Aquesta fusió de modernitat i funcionalitat permet als conductors “accedir fàcilment a les eines necessàries per disfrutar d’una experiència de conducció agradable”.

D’altra banda, disposa d’un sistema que supervisa el conductor i emet alertes en cas de distracció, “la qual cosa reforça la seguretat viària”.