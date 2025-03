Mini Cooper, premiat com a millor cotxe urbà en el Women’s Worldwide Car

Publicat per Redacció Lleida Creat: Actualitzat:

El Mini Cooper rep el premi com a Millor Cotxe Urbà pel seu disseny, seguretat, eficiència i innovació en el Women’s Worldwide Car Of The Year (WWCOTY), valorat així per 82 dones periodistes de tot el món. En aquesta edició, l’organització va entregar els seus premis, després de discutir sobre els desafiaments i oportunitats, incloent-hi la incertesa, els aranzels, la paralització del Pla Moves i el paper de la dona en el món de l’automòbil.