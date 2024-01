El Suprem confirma que les devolucions de menors al Marroc el 2021 van ser il·legals

El Tribunal Suprem va confirmar ahir que la devolució de menors des de Ceuta al Marroc l’agost del 2021, duta a terme per la delegació de Govern, va ser il·legal al considerar que les autoritats espanyoles van actuar amb “absoluta inobservança” de la llei d’estrangeria i van incomplir el conveni europeu de Drets Humans, que prohibeix les “expulsions col·lectives d’estrangers”. Els magistrats desestimen així els recursos presentats per la delegació de Govern a Ceuta i del Govern de la ciutat autònoma contra la sentència d’un jutjat ceutí ratificada pel Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA). L’Advocacia de l’Estat va al·legar la setmana passada en una vista que les devolucions van tenir lloc en el marc d’una “autèntica invasió” i que l’actuació d’Espanya es va emparar en l’acord firmat amb Rabat l’any 2007, per la qual cosa defensava que no s’havien vulnerat els drets dels menors.

La sala contenciosa administrativa estableix que aquests retorns han d’ajustar-se a la legislació espanyola i les seues garanties i no pot basar-se només en l’Acord hispanomarroquí de tornada concertada de menors. Així mateix, recorda que les prescripcions de la llei d’Estrangeria exigeixen un procediment administratiu individual, informació sobre la situació de cada afectat, audiència d’aquest si té maduresa i intervenció del fiscal, la qual cosa no va ocórrer en l’expulsió dels vuit menors. El Tribunal assenyala en la sentència que comprèn perfectament la gravetat de l’esdevingut els dies 17 i 18 de maig del 2021 a Ceuta, quan es va produir l’entrada massiva i il·legal d’unes 12.000 persones, de les quals unes 1.500 eren menors, i que això va suposar un extraordinari repte tant per a l’Estat com per a Ceuta. No obstant, subratlla que es van vulnerar els drets a la integritat física i moral dels menors tornats al Marroc perquè no es va seguir el protocol marcat. En aquest sentit, considera que no es pot justificar “una interpretació laxa de la legalitat, ni menys encara una dispensa del seu compliment, invocant circumstàncies excepcionals”, com va fer l’Advocacia.

El Suprem respon a l’Estat que no pot basar l’expulsió en un acord assolit amb el Marroc

Tant un jutjat de Ceuta com el TSJA van donar la raó als menors i van declarar que l’administració havia actuat per via de fet, per això es va condemnar la delegació del Govern a “adoptar les mesures necessàries” per aconseguir “el retorn dels menors repatriats”.

L’oposició demana explicacions a Marlaska sobre les repatriacions

El PP i Vox van registrar ahir una petició al Congrés perquè el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, s’expliqui al Congrés després de confirmar el Tribunal Suprem que la devolució de menors no acompanyats de Ceuta al Marroc el 2021 va ser il·legal. La passada legislatura el ministre ja es va pronunciar sobre les devolucions dels vuit menors al Marroc reiterant que aquest retorn s’havia emparat, a petició del Govern de Ceuta, en un procediment firmat amb el Marroc l’any 2007 i atenent l’interès superior del menor. D’aquesta manera, l’any passat la Fiscalia va denunciar per prevaricació administrativa la delegada del Govern espanyol a Ceuta, Salvadora Mateos, i la consellera de Presidència del Govern de la ciutat autònoma, María Isabel Deu. Segons indica la Fiscalia, ambdós van ometre “de forma voluntària i conscient” el procediment establert a la llei d’Estrangeria.