PSOE, Junts i ERC pacten blindar Rovira i Puigdemont amb límits sobre el terrorisme

El PSOE, Junts i ERC van arribar ahir a un acord per esmenar la llei d’amnistia en l’apartat referit als delictes de terrorisme. Només quedaran exclosos “quan, de forma manifesta i amb intenció directa, hagin causat violacions greus de drets humans”. Sobretot, fan referència als drets humans recollits als articles 2 i 3 del Conveni Europeu: el dret a la vida i la prohibició de tortures. Esquerra i Junts subratllen que, amb aquest redactat, els CDR i les protestes de Tsunami Democràtic, per les quals s’està investigant l’expresident Carles Puigdemont i la dirigent d’ERC Marta Rovira, es veuran beneficiats per l’amnistia.

El pacte es va votar en la Comissió de Justícia del Congrés i va tirar endavant amb els vint vots de PSOE, Sumar, Junts, ERC, Bildu, PNB i Podem, davant els disset en contra de PP i Vox.Esquerra, Junts i els socialistes també van pactar una esmena que aclareix l’obligació de parar totes les causes contra els imputats pel procés i la “immediata posada en llibertat de les persones beneficiades per l’amnistia” quan la llei entri en vigor. Això suposa que els jutges hauran de retirar d’“immediat” les mesures cautelars i ordres de detenció encara que el procediment penal estigui en suspens “per qualsevol causa”, com un recurs. A més, precisa que els jutges hauran “de donar per finalitzada” l’execució de totes les penes decretades. D’aquesta manera, quan la llei d’amnistia entri en vigor, Puigdemont i Rovira podran tornar sense risc a ser arrestats.

Moncloa nega haver travessat cap “línia roja” després del pacte sobre el terrorisme

Val a recordar que la setmana passada Junts i ERC van proposar una sèrie d’esmenes parcials a la llei d’amnistia per garantir que la norma inclogués tots els delictes terroristes pels quals està acusat l’independentisme.Després del debat de les esmenes en la comissió de Justícia del Congrés dels Diputats, la Cambra haurà de votar ara l’amnistia i el text definitiu tirarà endavant previsiblement per passar posteriorment al Senat. Malgrat que la data del ple encara no s’ha fixat, fonts parlamentàries assenyalen que aquest podria celebrar-se dimarts de la setmana que ve.

El PP censura una “nova cessió” de Sánchez

El PP va acusar ahir el PSOE d’“humiliar-se” a si mateix i a la democràcia després de la seua “nova cessió” a Junts per les esmenes a la llei d’amnistia. Va carregar contra els socialistes i va assegurar que estan acceptant ara una cosa que “fa tan sols quatre dies” van establir com una “línia roja infranquejable”. El portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, va dir que un Govern que “empara terroristes i que alhora ataca els jutges no té cabuda en una democràcia moderna”. Per això, va exigir al PSOE que “suspengui” la tramitació de l’amnistia, que va titllar d’“error històric”.D’altra banda, el vicesecretari d’Acció Institucional del PP, Esteban González Pons, va arremetre contra el Tribunal Constitucional, que va acusar de ser “el càncer de l’Estat de dret” perquè està “contaminat políticament”. El dirigent popular poc després va rectificar i es va disculpar.En un altre ordre de coses, la comissió de Peticions de l’Eurocambra encarregarà a les comissions de Llibertats Civils, Justícia i Interior i Assumptes Econòmics que examinin l’amnistia i avaluïn si respecta les regles de la UE i l’Estat de dret.

Els independentistes volen negociar més millores del text

ERC i Junts van defensar ahir el pacte segellat amb el PSOE per l’amnistia, i van avisar que esgotaran la negociació per ampliar “al màxim” l’abast d’aquesta mesura. El diputat de Junts Josep Maria Cervera va afirmar que la seua formació vol aconseguir una llei “integral” d’aplicació “immediata” que inclogui el cas Tsunami Democràtic i el dels CDR. Va afegir que, amb les esmenes pactades, volen “cobrir tots els supòsits d’ús fraudulent dels mecanismes jurídics per impedir una efectiva, eficaç i ràpida aplicació d’aquesta llei”. Junts ja ha avisat que continuarà negociant amb el PSOE aquesta setmana per reforçar l’amnistia.Per la seua part, la portaveu d’ERC, la lleidatana Marta Vilalta, va assegurar que les esmenes pactades són el “pas definitiu” per aprovar la llei. La republicana Pilar Vallugera va afegir que aquestes proven d’evitar que el “Poder Judicial” pugui “torpedinar” l’amnistia.També el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va celebrar que la norma “queda més blindada” després del pacte.D’altra banda, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va rebutjar que el Govern espanyol hagi creuat una línia roja respecte a la consideració del delicte de terrorisme, i va afirmar que aquest canvi en la norma aporta més seguretat jurídica.