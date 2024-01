Trump s'imposa a Haley a New Hampshire

detail.info.publicated Agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'expresident dels Estats Units, Donald Trump, ha guanyat les primàries republicanes a l'estat de New Hampshire, imposant-se a l'exgovernadora Nikki Haley. Amb més del 90% dels vots escrutats, Trump hauria aconseguit el 54,3% dels suports i Haley el 43,1%, un marge ampli, però substancialment menor que el del 'caucus' d'Iowa, quan l'exgovernadora es va quedar prop del 20%, inclús per darrere de l'exgovernador de Florida, Ron de Santis, ara ja retirat de la cursa. En un discurs de matinada, Haley ha felicitat Trump, però ha assegurat que seguirà en la carrera per assolir la nominació republicana. Per la seva banda, l'expresident ha carregat contra la seva rival per actuar "com si hagués guanyat". "La cursa està lluny d'haver-se acabat. Hi ha dotzenes d'estats pendents, i el proper és el meu, Carolina del Sud", ha assegurat Haley, que també va ser ambaixadora dels EUA a l'ONU.

En la seva rèplica, Trump ha acusat Haley de ser una "impostora" i de no assumir la derrota. De fet, a les xarxes socials, Trump també ha exclamat que la cursa republicana "ja s'ha acabat". L'actual president, Joe Biden, ha avisat que la possibilitat que Trump torni a ser el candidat republicà a la Casa Blanca significa que la democràcia al país "està en joc".

Trump vs Haley

El governador de Florida, Ron DeSantis, va anunciar diumenge que es retirava de la cursa de les primàries i que donava suport a l'expresident Donald Trump. Així, Trump només s'enfronta a Haley després d'arrasar als 'caucus' d'Iowa, on va aconseguir el 51% dels suports, lluny de DeSantis (21,2%) i Haley (19,1%). DeSantis va veure clar que els votants republicans volen "donar una altra oportunitat" a Trump, que considera Haley com una membre de la "vella guàrdia" republicana.

Perfil dels candidats



Amb un cúmul de causes judicials pendents, tant pels seus negocis privats com pel seu rol en l'assalt al Capitoli del 2021, Trump aspira a recuperar la Casa Blanca i plantejar les eleccions presidencials del novembre com una revenja contra el president Joe Biden, que va guanyar els últims comicis fent fora al magnat. Trump ha demanat el vot als republicans per "recuperar la veu" que, segons ell, "l'establishment de Washington" els hi va robar. L'expresident es mostra molt confiat que guanyarà les primàries republicanes i no ha volgut participar en cap dels debats amb els altres candidats. En comptes de centrar la campanya en la polarització, Haley ha intentat redirigir els debats cap a afers que normalment marquen els comicis: l'economia, la política exterior o la immigració. L'exambaixadora s'ha destacat per prometre un fort suport a Israel, impulsar una reforma migratòria i defensar un nou consens sobre l'avortament que no el "demonitzi".

Primàries demòcrates

Enguany el partit demòcrata ha canviat el seu calendari de primàries i Iowa i New Hampshire ja no són els primers estats a celebrar-les. Carolina del Sud i Nevada donaran el tret de sortida a les votacions a principis de febrer. Només hi ha dos candidats que disputen el lideratge a Biden i s'espera que l'actual president sigui reelegit per enfrontar-se als republicans.

Calendari electoral

Tot i que els candidats definitius normalment ja s'anuncien a la primavera, oficialment no es declaren fins a les convencions de cada partit a l'agost, quan també es tria l'aspirant a la vicepresidència. A partir de setembre comença la campanya electoral i la votació és el 5 de novembre. La presa de possessió del guanyador serà el 20 de gener, després de la validació dels resultats.