Creix la pressió entorn de Haley perquè deixi via lliure a Trump

L’aspirant a la candidatura del Partit Republicà nord-americà per a les presidencials de novembre, Nikki Haley, ja es troba a Carolina del Sud, el seu estat natal, per prendre impuls en la seua cursa electoral en un moment en què creixen les pressions perquè abandoni la cursa electoral.

Després de perdre davant de Trump en els caucus d’Iowa i New Hampshire, Haley és l’única que li fa front al camí republicà cap a la Casa Blanca i es manté ferma en la seua voluntat de no donar-se per vençuda. “Hem de deixar enrere la negativitat i centrar-nos en les solucions del futur. Vet aquí una dura veritat: vaig votar per Trump dos vegades. Estava orgullosa de servir els EUA i la seua Administració. Estic d’acord amb moltes de les seues polítiques. Però amb raó o sense, el caos el segueix”, va dir Haley a la localitat de North Charleston.L’aspirant, de 52 anys, també es basa en la seua edat per presentar-se com una alternativa viable davant Trump, de 77, i l’actual mandatari, Joe Biden, de 81.Encara que Haley espera que les primàries de Carolina del Sud el 24 de febrer reforcin la seua candidatura, l’oposició interna juga en contra seua. La presidenta del Comitè Nacional Republicà, Ronna McDaniel, va apuntar que no veu que a Haley li surtin els comptes per aconseguir la nominació. Altres veus van ser més clares a l’hora de demanar la seua renúncia, com el senador J.D. Vance: “En aquest moment Haley pot o abandonar o ajudar els demòcrates”, va dir. També es va pronunciar en la mateixa línia el legislador John Cornyn: “Ja n’he vist prou. Per vèncer Biden, els republicans necessiten unir-se entorn d’un sol candidat, i està clar que Trump és l’elecció dels votants”, va concloure.