Abascal, reelegit president de Vox sense ser votat per la militància

El líder de Vox, Santiago Abascal, va ser reelegit ahir president de la formació en l’Assemblea General Extraordinària que el partit ultra va celebrar a Madrid. La seua elecció va ser un tràmit sense necessitat de votació per l’absència d’altres candidatures. El congrés intern de Vox estava previst per al mes de març, però Santiago Abascal va decidir avançar-lo per reforçar el seu lideratge en el partit abans dels comicis a Galícia, País Basc i al Parlament Europeu.