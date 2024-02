Sánchez diu que tots els independentistes seran amnistiats perquè “no són terroristes”

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez va afirmar ahir que “tothom sap” que “l’independentisme català no és terrorisme” i, després de defensar que el projecte de la llei d’amnistia és prou “rigorós i sòlid”, es va mostrar convençut que permetrà amnistiar tots els investigats del procés. En una roda de premsa a Brussel·les després del Consell Europeu, Sánchez va afirmar que el text actual de la llei és “valent, reparador i constitucional” fruit d’una negociació amb moltes forces polítiques. Després que Junts votés dimarts en contra de la llei al considerar que no inclou tots els encausats pel procés, Sánchez no va voler tancar la porta a la negociació. Va dir que, al llarg de les converses per confeccionar la llei, “al final tots hem cedit”, i va defensar que ara “la clau és mantenir la temperància i la fermesa”.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, pel seu costat, va afirmar que el seu partit prefereix el “risc” que en un moment determinat l’amnistia es consideri no constitucional abans que haver deixat gent “abandonada”. Va respondre així a la posició del PSOE, que creu que incorporar les esmenes de Junts a la llei suposaria restar-li solidesa jurídica i que el Tribunal Constitucional o la justícia europea tombessin l’amnistia. Borràs va defensar el rebuig de la seua formació al text actual i va al·legar que això serveix per forçar el PSOE a continuar negociant. També va afirmar que el Partit Socialista “s’ha mogut molt” en la negociació i la redacció de la llei, però va assenyalar que els jutges s’han mogut encara més.A Bellpuig, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va respondre a Sánchez assegurant que “és evident” que els independentistes no són terroristes. “I afegeixo que no som delinqüents”, va dir, abans de demanar d’aprovar l’amnistia “al més aviat possible”. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, va assegurar que “totes les causes independentistes” quedaran incloses en la llei i va defensar que el text actual és “robust” i “una garantia per acabar amb la repressió política”.El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, va acusar l’expresident Carles Puigdemont d’“humiliar les institucions espanyoles” pel rebuig a l’amnistia. “Si alguna cosa ha quedat clara aquests dies, és que l’enfrontament social i civil al qual es va portar la societat catalana té un origen i té noms i cognoms”, va concloure.

El jutge Aguirre va dir que Puigdemont “es va cagar a les calces” per la DUI

L’advocat de l’expresident Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, va demanar ahir apartar el jutge del cas Volhov, Joaquín Aguirre, que investiga la suposada trama russa del procés, per la “delirant persecució” a l’independentisme. També va reclamar que s’investigui la seua entrevista a una televisió alemanya, en la qual va parlar sobre aquesta causa que instrueix. En el seu escrit, la defensa de l’expresident va al·legar com a motiu “la pèrdua absoluta d’imparcialitat” del magistrat durant la seua intervenció en aquesta televisió, en la qual assegura que Aguirre no va mostrar “la més mínima imparcialitat o pudor”, ni una tesi investigadora sinó “persecutòria”.Boye també es va referir a les “grolleres” manifestacions que el jutge Aguirre va proferir durant l’interrogatori a un altre dels investigats, l’exresponsable de relacions internacionals de CDC Víctor Terradellas, el maig del 2022. El digital El Món va publicar ahir uns àudios en els quals Aguirre afirma que Puigdemont “es va cagar a les calces” i l’acusa de “covard” i “feble” per haver fugit d’Espanya “en un maleter d’un cotxe”. “Puigdemont va entrar en pànic. Va suspendre la DUI i va fugir en un maleter d’un cotxe. Necessitaven tant els Mossos com els 10.000 soldats russos per controlar el territori”, diu als àudios.“Poques vegades s’ha comptat amb una prova tan evident de la manca d’imparcialitat, però, en aquest cas, unida a un nivell de grolleria impropi de la funció que exerceix i que, a més, acudeix a llocs comuns del pitjor dels masclismes atàvics”, va sentenciar l’advocat de Puigdemont en el seu escrit.

Feijóo diu que són els jutges els que han de dir si hi va haver terrorisme

El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, va afirmar ahir que correspon a la Justícia valorar si hi va haver terrorisme en les protestes pel procés. “En tot cas, si no existeix aquest delicte, no s’explica per què volen amnistiar-lo”, va dir. El líder popular també va criticar l’“atac massiu” als jutges per part d’ERC i Junts, i va avisar que portarà aquest assumpte a la Comissió Europea i al Parlament Europeu. El vicesecretari de Cultura i portaveu del PP, Borja Sémper, va acusar Pedro Sánchez d’“erigir-se en jutge i part, pressionant des de la Presidència del Govern els jutges perquè apliquin la llei d’amnistia com a ell li convé i com ell diu”.