Moncloa planteja enviar a Catalunya vaixells amb aigua des de València

El Govern espanyol planeja transportar aigua dessalinitzada en vaixells a Barcelona des de la dessalinitzadora de Sagunt, a València, per pal·liar la situació d’emergència per sequera a les conques internes de Catalunya. Segons apunten mitjans de comunicació, l’aigua s’enviaria al port de Barcelona. La planta de Sagunt està gestionada per Acuamed, que depèn del ministeri per a la Transició Ecològica.

Aquest pla es posaria en marxa en els propers mesos si no remet la situació de sequera, de manera que els primers vaixells podrien arribar a Catalunya al juny. La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, es reuniran demà per abordar la crisi de l’aigua a Catalunya.Ribera va traslladar ahir al president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, la intenció de dur a terme l’enviament d’aigua de la dessalinitzadora de Sagunt. Mazón va dir que accepta aquesta operació com una mostra de “solidaritat entre regions”. Una solidaritat, va avisar, que “ha d’estendre’s de manera oficial a tot Espanya”. En aquest sentit, va defensar que “l’aigua dessalinitzada tingui un ús prioritari i gairebé exclusiu per a emergències de consum de boca, no per a regadiu”. També va plantejar una reunió amb Moncloa per abordar les necessitats hídriques del País Valencià, com els transvasaments o l’emergència de l’Albufera.Segons va informar el Govern valencià en un comunicat, Ribera va garantir que l’augment de la capacitat de la dessalinitzadora per sobre del 15% no té cap afecció per a les necessitats de la província de València. Fonts del ministeri per a la Transició Ecològica van destacar la “sintonia i l’esperit de col·laboració en un assumpte tan seriós com la sequera”. El conseller Mascort ja havia apuntat dimarts que la relació amb el ministeri “és molt fluida”, i va detallar que demà discutirà amb Ribera la possible arribada d’aigua d’altres llocs de l’Estat. “La col·laboració és màxima i segur que trobarem la fórmula perquè, si cal, portem aigua”, va indicar. Sobre l’arribada de vaixells carregats d’aigua, el conseller va recordar que el Govern treballa des de fa mesos en aquest escenari i manté contactes amb navilieres, per assegurar la seua disponibilitat, així com amb diversos territoris. Així mateix, va assegurar que es tractarà d’una “solució d’emergència” que subministrarà aigua a infraestructures crítiques, com hospitals.