Lluís Llach dimiteix del govern del Consell per la República perquè Puigdemont ha liderat la negociació de Junts

El cantant, exdiputat i activista independentista Lluís Llach plega del govern del Consell per la República, el màxim òrgan de l’organització. Així ho ha explicat en una entrevista a Vilaweb, on assegura que ho fa en no sentir-se a gust amb el paper de Carles Puigdemont com a líder del Consell per la República i, alhora, negociador i home fort de Junts en la seva relació amb el PSOE i la governabilitat de l’Estat. “Quan Puigdemont d’alguna manera es converteix en el líder de la negociació, jo no em sento còmode i decideixo deixar el Consell”, assegura.

Amb tot, no vol que la seva decisió es vegi com un atac a l’expresident, en qui confia. “Crec que la funció més important que li queda com a president a l’exili és acabar la seva feina. De fet, li exigeixo que acabi la seva feina. Per damunt de Junts, si cal”, conclou a l’entrevista.

D’altra banda, Llach explica també la seva postura contrària a la llista electoral al Parlament que preparen des de l’ANC. El cantant, de fet, forma part dels signants d’un manifest que rebutja aquesta estratègia i que ja es va presentar la setmana passada. Llach aprofita ara per explicar la seva posició: “M’estimo molt l’Assemblea, i no vull que es converteixi en un annex d’una futura opció política”. Amb tot, noi rebutja la possibilitat que aparegui una quarta llista electoral independentista (més enllà d’ERC, Junts i la CUP), però no li agrada la idea que neixi de l’ANC. “Em sembla que, passés el que passés a les urnes, la llista cívica posaria en perill l’Assemblea per tots els cantons. Seria un gran error”, afirma.