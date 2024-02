Dinamarca alerta d’un possible atac de Rússia contra països de l’OTAN

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministre de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, ha alertat aquest divendres d’un possible atac per part de Rússia contra països membre de l’OTAN i ha demanat de reforçar la defensa aèria d’aquests Estats per exercir una precaució més gran davant de possibles agressions. Així, ha advertit que la situació és "greu" ja que l’esmentada possibilitat és real, segons ha recollit el diari danès 'Jyllands-Posten'. "El fet és que l’OTAN pot ser atacada pels russos. Prèviament, no s’assumia que això pogués passar. Ara tot ha canviat per complet", ha dit.

A més, ha assenyalat que abans es parlava del "desig" de Moscou de dur a terme aquest moviment, si bé ara és possible que això es materialitzi atesa la "capacitat" de Rússia d’"actuar ràpidament" en aquest sentit. "Dinamarca ha d’estar preparada per a tal desenvolupament dels esdeveniments", ha matisat. Per això, ha posat èmfasi en la importància de "prioritzar la inversió en defensa" ja que la situació "és greu".