El CIS posa en dubte la majoria del PP a Galícia i catapulta el BNG

El PP podria perdre diumenge la majoria absoluta a Galícia, fixada en 38 diputats, el sostre que li atorga l’últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), que torna a disparar el nacionalista BNG en intenció de vot. Concretament, els populars aconseguirien el 42,2 per cent dels vots, la qual cosa representa una forquilla d’escons d’entre 34 i 38 diputats. El BNG se situa segon amb un 33,4 per cent d’intenció de vot i una forquilla d’entre 24 i 31 diputats, pujant cinc escons en aquest últim estudi i vuit des del primer, del mes de gener passat.

Els socialistes aconseguirien entre 9 i 14 escons, amb un 18,1 per cent de suports. Per la seua part, Sumar Galícia recupera terreny al pujar set dècimes. En cas de ser així, BNG i els socialistes podrien arribar a formar una majoria alternativa per desbancar el PP a la Xunta.En aquest últim mostreig, el centre que dirigeix José Félix Tezanos recull per primera vegada la possibilitat que Vox entri al Parlament gallec amb un representant, mentre que Sumar recuperaria l’escó que va perdre en l’anterior estudi i Democràcia d’Orense conservaria l’opció d’un representant.El sondeig es va dur a terme sobre una mostra de 3.945 entrevistes entre el 5 i el 7 de febrer, en la mateixa setmana en què va tenir lloc el debat electoral amb tots els candidats, però abans que el PP revelés el seu posicionament sobre els indults condicionats a l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.Un altre estudi del CIS dibuixa un empat tècnic entre el Partit Popular i el PSOE si se celebressin ara unes noves eleccions generals. Concretament, els populars aconseguirien el 33,2 per cent dels vots (1,1 punts més que en l’últim sondeig), dos dècimes més que els socialistes, que retrocedeixen un punt respecte a l’enquesta del mes de gener. Sumar es manté en tercera posició amb el 10,2 per cent dels vots, seguit de Vox, amb el 7,9 per cent, i Podem, amb el 2,9 per cent.En plena polèmica pel debat per la llei d’amnistia, Esquerra creix 0,7 punts, fins a arribar al 2,1 per cent de vot estimat. En canvi, Junts cau fins l’1 per cent en intenció de vot, cinc dècimes menys que al gener.