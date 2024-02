L'Exèrcit d'Israel assalta l'hospital operatiu més gran del sud de Gaza

Després de 25 dies de setge, l’Exèrcit d’Israel va irrompre ahir a l’hospital Nasser, el centre sanitari operatiu més gran al sud de la Franja de Gaza, assegurant tenir “informació creïble” que Hamas va mantenir a l’edifici alguns dels ostatges israelians i que hi podria haver cadàvers de segrestats. També va subratllar que buscava localitzar combatents del braç armat de Hamas, “inclosos sospitosos d’haver estat implicats en la massacre del 7 d’octubre”. L’operació, que va provocar la mort d’almenys una persona, va causar el pànic dels pacients, el personal i els més de 1.500 refugiats que es trobaven a l’hospital, mentre diverses organitzacions en defensa dels drets humans van acusar Tel-Aviv d’haver violat el dret humanitari internacional.

Israel va assegurar que les forces armades van demanar al director que “cessés tota activitat terrorista” a les instal·lacions, però va assegurar que les accions dels terroristes “van continuar”. El portaveu de l’Exèrcit israelià, Daniel Hagari, va anunciar que les tropes van detenir dotzenes de sospitosos a l’hospital, entre ells un membre de Hamas que operava com a conductor d’ambulància i va participar en l’atac del 7 d’octubre. Va afegir que es van confiscar armes, inclosos explosius i morters.Per la seua banda, el portaveu del ministeri de Sanitat de Gaza, Ashraf al-Qudra, va assegurar que “a trenc d’alba i sota bombardejos” les tropes israelianes van imposar “per la força” l’evacuació de part de desplaçats i van ordenar als sanitaris el trasllat de tots els pacients, “inclosos els de cures intensives”, a un altre edifici de l’hospital. També va acusar “l’ocupació israeliana” de convertir el complex mèdic “en una caserna militar”. Les autoritats gazianes van assegurar que l’Exèrcit israelià va atacar el departament de les ambulàncies, així com tendes de campanya de desplaçats que hi havia al recinte mèdic.La portaveu de l’Alt Comissariat de l’ONU per als Drets Humans, Ravina Shamdasani, va afirmar que la “incursió” a l’hospital “forma part d’un patró d’atacs” d’Israel contra infraestructures crítiques a Gaza i va recordar que les infraestructures mèdiques estan protegides sota la llei internacional humanitària.En un altre ordre de coses, l’Exèrcit israelià va assegurar haver matat un alt comandant de Hezbollah en un atac aeri en el qual també van morir set civils a la ciutat libanesa de Nabatieh.