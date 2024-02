Arxiven la causa sobre el ninot de Sánchez apallissat a Ferraz

La titular del jutjat d’instrucció 26 de Madrid rebutja que hi hagi delicte d’odi en la pallissa a un ninot que representava Pedro Sánchez durant la protesta organitzada la passada Nit de Cap d’Any davant la seu del PSOE a Madrid. Per a la magistrada, “el més violent va ser colpejar una pinyata” que “en cap cas no s’assemblava al president del Govern espanyol”, assenyala en la interlocutòria on arxiva la investigació. Els socialistes van denunciar un possible delicte d’incitació a l’odi.