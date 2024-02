La viuda de Navalni promet seguir la tasca del seu marit

La viuda del líder opositor rus, Aleksei Navalni, va recollir ahir el testimoni del seu marit en la lluita contra el Kremlin, que va respondre a les crítiques occidentals per la seua responsabilitat en la mort del polític adduint que la investigació encara està en marxa.

“Continuaré la causa de Navalni i us crido a fer-me costat (...). Aleksei estimava Rússia més que res al món”, va dir Iúlia Navàlnaia en un vídeo difós al canal de l’opositor mort a YouTube.Per tercera jornada consecutiva les autoritats russes es van negar a entregar el cadàver a la família, que sospita que Moscou intenta “esborrar les empremtes” del crim suposadament comès a la presó àrtica a què va ser enviat el desembre passat.Les autoritats russes van comunicar als advocats i a la família del polític opositor que encara retindran el cos dos setmanes per sotmetre’l a “exàmens químics”, segons va informar la portaveu Kira Yarmish.“Al meu lloc hi hauria d’haver una altra persona, però aquesta persona va ser assassinada per Vladímir Putin. Fa tres dies Putin va matar el meu marit”, va assegurar Iúlia Navàlnaia contenint les llàgrimes.Iúlia, de 47 anys, els mateixos que tenia el seu marit, va agregar en el missatge gravat a l’exili, que “tots aquests anys” va estar al costat del seu marit en les manifestacions, arrestos domiciliaris, escorcolls i durant el seu enverinament l’estiu del 2020.Per altra banda, el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va assegurar en la seua roda de premsa telefònica diària que “la investigació encara està en marxa, es porten a terme totes les accions necessàries sobre això”. Això sí, el funcionari no va dubtar a titllar de “grolleres” i “inacceptables” les afirmacions abocades pels líders occidentals que responsabilitzen el Kremlin de la mort de l’opositor.El ministeri d’Afers Estrangers espanyol va convocar ahir l’ambaixador rus a Madrid, Iuri Klimenko, arran de la mort a presó de l’opositor rus Aleksei Navalni divendres passat.