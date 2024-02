Montero respon a García-Page: “Un ha de saber quin és el seu equip”

Els resultats que van mostrar diumenge passat les urnes a Galícia continuen marcant l’agenda política estatal.

La vicesecretària general del PSOE, María Jesús Montero, va qualificar ahir d’“incomprensible” l’anàlisi dels comicis gallecs del president de Castella-la Manxa, el també socialista Emiliano García-Page, i li va remarcar que “un sempre ha de saber, quan el seu equip juga, quina és la samarreta que porta”. Montero va respondre així a la SER les afirmacions de Page, que després de la pèrdua de cinc escons del PSOE a Galícia, va demanar que s’obri un període de reflexió profunda al partit i va assenyalar que si el PP no hagués tret majoria absoluta, del que s’estaria parlant serien “de les conseqüències estatals i no gallegues”. “Que el senyor Page digui això és incomprensible”, va subratllar la número dos socialista, que va incidir que “tots els socialistes ens alegrem quan hi ha un president autonòmic que guanya les eleccions amb les sigles del PSOE i tots ens disgustem quan no”. Montero va negar que els comicis de diumenge tinguin una lectura a nivell estatal i que hi influïssin els acords del Govern amb els partits catalans. També va negar aquest punt la portaveu del Govern, Pilar Alegría, que va remarcar que el resultat a Galícia és “estrictament territorial” i no la “segona volta de res”, amb referència a les generals.Per la seua part, la presidenta del PSOE de Toledo, Tita García, va sortir en defensa de Page recordant a Montero la seua majoria absoluta. “És l’únic baró socialista que ha guanyat amb majoria absoluta. De veritat això no és suar la samarreta?”, va asseverar.Un ambient molt diferent es viu entre les files del PP, que sí que fan una lectura estatal dels resultats gallecs. El partit va fer pinya davant del seu president, Alberto Núñez Feijóo, ahir durant el Comitè Executiu Nacional, on es va continuar celebrant la majoria absoluta aconseguida per Alfonso Rueda. “Si volien que les eleccions gallegues fossin un plebiscit sobre el meu lideratge, aquí tenen el resultat. I si volien que Galícia validés el seu model, aquí tenen el fracàs rotund del model sanchista”, va assenyalar Feijóo en la seua intervenció en obert.