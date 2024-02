La tinent fiscal del TS rebutja investigar Puigdemont per Tsunami i sol veu conjectures

La tinent fiscal del Tribunal Suprem, María Ángeles Sánchez-Conde, va concloure ahir que no hi ha prou indicis per investigar per terrorisme l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el secretari quart de la Mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, per les protestes de Tsunami Democràtic. En el seu informe final va afirmar que el jutge d’instrucció de la causa, Manuel García-Castellón, “es limita a efectuar conjectures sense base fàctica” al demanar al Suprem que investigui el cas.

Concretament, la tinent fiscal va assenyalar que “cap dels fets que s’assenyalen com a indicis” permeten inferir la participació de Puigdemont en Tsunami. “Més aviat al contrari, descarten aquesta intervenció”, afegeix. Respecte a Wagensberg, va apuntar que aquest va ser “consultat” sobre temes relacionats amb comunicació o xarxes socials per contribuir al llançament de la plataforma. Amb tot, Sánchez-Conde va considerar que això no permet situar-lo a la cúpula de l’organització, tal com assenyalaven investigacions policials. Per això, la tinent fiscal va demanar l’arxivament de la causa i la devolució a l’Audiència Nacional perquè acabi la investigació.Amb aquesta interlocutòria, Sánchez-Conde es desmarca del criteri majoritari de la Junta de Fiscals del Suprem, que va reclamar investigar per terrorisme Puigdemont i Tsunami. L’informe de la tinent fiscal del Suprem s’elevarà ara a la Sala Penal de l’Alt Tribunal, i el magistrat Juan Ramón Berdugo decidirà si admet o no el cas per investigar Puigdemont.El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va recolzar la posició de Sánchez-Conde i va defensar que el seu informe confirma la posició “definitiva” del Tribunal Suprem sobre aquest cas. “No ha existit terrorisme”, va afegir. La portaveu de Junts Mònica Sales va qualificar de “lògica” la decisió de la tinent fiscal, i va assegurar que “desautoritza” García-Castellón i “demostra que és una instrucció política”. A més, va insistir a defensar que “la llei d’amnistia ha de tenir garanties” i “incloure tots” els afectats pel procés. La portaveu d’ERC Raquel Sans va celebrar que “s’imposa el sentit comú” en relació amb el cas Tsunami i va instar Junts i el PSOE a desbloquejar l’amnistia, perquè el “marge” per millorar-la és “limitat”. Per la seua part, la secretària general del PP, Cuca Gamarra, va remarcar que són “únicament i exclusivament” els jutges els qui han de determinar si hi va haver o no terrorisme a Tsunami.

García-Castellón va mentir a França per obtenir dades

El jutge de l’Audiència Nacional que instrueix la causa de Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, va reconèixer en una conferència el passat 5 d’octubre que va mentir a la Justícia francesa per aconseguir que aquesta li passés informació sobre ETA. El magistrat va explicar que el 2003, quan ell era enllaç amb França per gestionar la lluita antiterrorista, va dir a les autoritats gal·les que l’independentista cors Yvan Colonna, acusat de matar el prefecte de Còrsega, era a Espanya, però no era cert. El seu objectiu, va justificar, era convèncer la Justícia francesa per pactar un intercanvi immediat d’informació, que incloïa dades sobre procediments oberts contra membres d’ETA.Junts i ERC van denunciar ahir al Congrés les “mentides” de García-Castellón i van reclamar el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que “actuï”. La juntaire Marta Madrenas va assegurar que les declaracions “desbocades” del magistrat deixen “en ridícul la mateixa judicatura”, i el republicà Francesc-Marc Álvaro va titllar les paraules de García-Castellón d’“escàndol”. Bolaños va mostrar “absoluta confiança” en la tasca dels jutges i va rebutjar actuar contra el magistrat.

El PSOE amenaça de retirar la llei d’amnistia si no s’arriba a un pacte

El PSOE està disposat a no portar a votació la llei d’amnistia si abans no assoleix un acord amb Junts que garanteixi que la norma tindrà llum verda al Congrés, segons indiquen fonts socialistes. El termini acaba el 7 de març i, si abans no es vota a la Comissió de Justícia de la Cambra, la iniciativa decaurà. Tant a Ferraz com a la Moncloa confien que finalment s’arribarà a un pacte per desbloquejar la llei al Congrés. Amb tot, els socialistes proven de passar la pressió a Junts assenyalant que no pensen moure’s de la seua posició actual, perquè consideren que el redactat de la norma ja inclou tots els afectats pel procés i a més és constitucional.

La Mesa rebutja reconsiderar l’admissió d’un text sobre la DUI

La Mesa del Parlament va rebutjar ahir les peticions de reconsideració presentades per PSC, Vox, Cs i PP sobre l’admissió a tràmit de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada el 2 de febrer per Solidaritat Catalana per la Independència, que demana que la Cambra declari la independència de Catalunya. Segons fonts parlamentàries, les peticions es van tombar amb els vots en contra d’ERC, Junts i la CUP i amb els únics vots a favor dels membres de la Mesa del PSC, per la qual cosa la ILP segueix la seua tramitació. Cs va anunciar que sol·licitaran empara al Tribunal Constitucional i acudiran a la Fiscalia per presumpta prevaricació, desobediència i malversació.