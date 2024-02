Urkullu convoca les eleccions el 21 d'abril amb un elogi al pacte PNB-PSE

El lehendakari, Iñigo Urkullu, va anunciar ahir que les eleccions basques seran el proper 21 d’abril, en una intervenció en la qual va posar en relleu la diversitat dels governs de coalició PNB i el PSE, dos partits que, superant les seues diferències, han “compartit estratègia i objectiu de país”.

Urkullu, que no encapçalarà la candidatura del PNB en els pròxims comicis ja que el seu partit ha optat per la renovació generacional i presenta Imanol Pradales com a cap de llista, va recordar un a un a tots els seus consellers durant les tres legislatures que ha governat, les víctimes de la covid-19, les dones víctimes de violència masclista i als dos morts per l’ensorrament a l’abocador de Zaldibar (Biscaia) ocorregut l’any 2022.Les eleccions autonòmiques basques del proper 21 d’abril seran les més renyides en molt de temps per l’ascens d’EH Bildu en els darrers anys, fins a arribar a disputar el triomf a un PNB en retrocés.

A diferència dels recents comicis gallecs, els grans partits estatals juguen un rol menor en aquestes eleccions (el PSE-EE és la tercera força molt lluny del PNB i Bildu i el Partit Popular és el cinquè grup), per la qual cosa difícilment podran plantejar-les com un nou pols Sánchez-Feijóo, que a Galícia es va saldar clarament a favor del Partit Popular amb majoria absoluta davant del pitjor resultat de la història del PSdG i el daltabaix de Sumar i Podem.