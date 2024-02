Stoltenberg subratlla en l’aniversari de la invasió que "Ucraïna s’unirà a l’OTAN"

detail.info.publicated REDACCIÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El secretari general de l’OTAN, Jens Stoltenberg, ha advertit aquest dissabte de què, dos anys després de l’inici de la invasió russa sobre territori ucraïnès, "la situació en el tret de de batalla sigui sent extremadament greu", però ha reiterat que Ucraïna pot seguir comptant con el suport dels seus socis internacionals.

"Ucraïna s’unirà a l’OTAN. No es una qüestió de si ho farà, sinó de quan ho farà", ha afirmat Stoltenberg, que ha subratllat que ja ara Kíev està "més recerca que mai" de l’Aliança Atlàntica, com el demostren las ajuts econòmics i vas militar.

El cap polític de l’Aliança ha apuntat en un discurs que "el president (Vladimir) Putin va començar aquesta guerra perquè volia tancar la porta de l’OTAN i ofegar el dret d’Ucraïna a elegir el seu propi camí", però "ha aconseguit just el contrario".

Dos anys després de l’inici de l’ofensiva, "l’objectiu de Putin de dominar Ucraïna no ha canviat", ni hi ha indicis que s’estigui "preparant per a la pau". "Però no hem de perdre l’esperança", ha afegit.

Així, ha recordat que "Ucraïna no va sucumbir en setmanes, com molts van témer", i fins i tot ha aconseguit recuperar part del terreny perdut i infligir importants danys a las tropes russes. "Por cim de tot, Ucraïna manté la seua llibertat i la seua independència," ha recalcat.