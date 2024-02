Arresten dos influencers per drogar i violar quatre menors a Madrid

La Policia Nacional va detenir ahir a Madrid dos influencers amb milers de seguidors a les xarxes socials com a suposats autors de les agressions sexuals patides per almenys quatre noies menors d’edat, a qui subministraven estupefaents per anul·lar la seua voluntat. Els arrestats tenen 34 i 22 anys i a més gravaven els actes amb els seus mòbils i diverses càmeres de seguretat. Aquests feien servir la seua popularitat per atreure les víctimes fins a l’habitatge d’un d’ells.