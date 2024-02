Turull se sotmet a una segona operació per la crisi cardíaca que va patir dilluns

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Jordi Turull s'ha sotmès aquest dimecres al matí a una segona operació per la crisi cardíaca que va patir dilluns, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts de Junts per Catalunya. El secretari general dels juntaires està animat i recuperant-se, han informat les mateixes fonts, que han subratllat que aquesta segona intervenció ja estava programada i forma part de la planificació mèdica per tractar-lo de la dolència. Cal recordar que després que dilluns es trobés malament, Turull va ser intervingut a l'Hospital Universitari Bellvitge, on se li va practicar un cateterisme d'urgència. La segona operació se li ha fet al mateix centres hospitalari.

Turull, de 57 anys, és secretari general de Junts des del juny del 2022. Després de ser conseller de la Presidència i portaveu del Govern amb l'executiu de Carles Puigdemont va ser empresonat i jutjat per la seva participació en l'1-O. El juny del 2021 va ser indultat pel govern espanyol de Pedro Sánchez.