El Suprem obre causa penal a Puigdemont per delictes de terrorisme

La Sala Penal del Tribunal Suprem ha acordat per unanimitat declarar la seua competència i obrir causa per investigar i, en el seu cas, jutjar l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, actual eurodiputat, i el diputat del Parlament per ERC Rubén Wagensberg per delictes de terrorisme en relació amb els fets investigats en el cas 'Tsunami Democràtic'. Segons ha informat l’alt tribunal, s’ha designat instructora conforme al torn establert a la magistrada Susana Polo.

Els magistrats conclouen que respecte a aquests dos aforats és "necessari i pertinent que siguin cridats al procediment, a fi de ser sentits com investigats, amb tots els drets i garanties previstos en el nostre ordenament jurídic. Diligència d’investigació que no pot realitzar l’instructor, sinó sol aquesta Sala Segona per tractar-se d’aforats".

L’alt tribunal adopta aquesta decisió després d’analitzar l’exposició raonada elevada pel magistrat de l’Audiència Nacional, Manuel García Castellón, en la qual exposava els indicis que segons el seu parer acrediten la participació dels dos aforats en els fets investigats.

En una interlocutòria, notificada aquest dijous, també declara la falta de competència de la Sala per instruir i, en el seu cas, jutjar les altres 10 persones investigades que no són aforades en no advertir-se la unitat inescindible de comportament que exigeix la pròpia Sala per acceptar la competència respecte a no aforats.