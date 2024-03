Distinció de la Generalitat per a Julián, el conserge dels edificis de Campanar

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, proposarà en el pròxim ple del Consell d’atorgar a Julián García Antón, el conserge dels edificis residencials incendiats al barri valencià de Campanar, la Distinció de la Generalitat pel seu comportament "exemplar i arriscat" en la tarda del 22 de febrer, quan es va produir l’incendi.

Mazón efectuarà aquesta proposta després d’acordar-lo amb l’alcaldessa de València, María José Catalá, que calculen que Julián, amb la seua acció d’alertar els veïns dels edificis, va salvar moltes vides, ha informat la Generalitat.

El Decret pel qual es va crear la Distinció de la Generalitat 177/2003, de 12 de setembre, reconeix que podran rebre aquest guardó "de manera col·lectiva o individual, els qui salvin persones en greu risc com a conseqüència de catàstrofe o de qualsevol altra situació, o bé col·laborin de manera determinant en el restabliment de la normalitat en zones sinistrades, així com a aquelles persones, tant físiques com jurídiques, que hagin destacat pels seus valors de convivència, humanisme, compromís amb la solidaritat i ajuda als altres".

Així mateix, el ple del Consell reconeixerà de manera especial la feina feta per tots els professionals que van intervenir en el tràgic succés i que van portar a terme un treball diligent i encomiable, han informat les mateixes fonts.