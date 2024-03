Els russos s’acomiaden avui de Navalni enmig d’estrictes mesures de seguretat

Crowds shout “Navalny” as the hears carrying Navalny’s body arrives to the church pic.twitter.com/6F2TDpCfAS

Centenars de persones s’han reunit aquest divendres als voltants de l’Església de la Icona de la Mare de Déu, al districte moscotiva de Mariino, on la Policia ha desplegat un fort dispositiu policial de cara al funeral de l’opositor rus Alexei Navalni, que va morir el passat 16 de febrer mentre estava empresonat complint una condemna d’uns 30 anys de presó per frau i extremisme.

Els partidaris de Navalni han advertit a les xarxes socials que la policia podria obstaculitzar l’accés a l’església, on a les 14.00 hora local (11.00 GMT) començarà la cerimònia fúnebre. Tant al costat del temple, on hi ha instal·lada la capella ardent, com al cementiri, on serà sepultat el polític, s’han instal·lat tanques de seguretat i s’ha desplegat un important dispositiu policial.

Als fanals del cementiri s’han col·locat a més càmeres de vigilància i altres dispositius que podrien servir com inhibidors de senyal d’internet i telefonia mòbil. L’equip de Navalni té previst transmetre en directe els funerals del líder opositor a la seua pàgina de Youtube a partir de la 09.00 GMT.

La família de Navalni va denunciar durant nou dies la negativa de les autoritats d’entregar el cadàver del polític després de la seua defunció, esdevingut en un penal àrtic el passat 16 de febrer en circumstàncies no aclarides.

Però les dificultats no es van acabar quan la mare de l’opositor va poder finalment recollir el cos del seu fill, de la mort del qual els partidaris de Navalni culpen directament el president rus, Vladímir Putin.

Des de fa uns dies l’equip de l’opositor informa d’obstacles per organitzar del funeral. Primer totes les agències funeràries es van negar a ocupar-se de les exèquies. Després els correligionaris del polític no podien acordar la data del funeral, perquè "no hi havia ni una persona disponible per cavar una tomba" el 29 de febrer, dia triat per la família que coincidia amb el discurs de Putin sobre l’estat de la nació.