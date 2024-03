Israel mata 112 palestins en una cua de repartiment d'ajuda a Gaza

Més d’un centenar de gazians van morir ahir i més de 700 van resultar ferits en un caòtic incident durant el repartiment de menjar i ajuda humanitària a la ciutat de Gaza, on l’Exèrcit israelià va admetre haver obert foc, encara que afirma que la majoria de les víctimes van ser en una allau provocada per la multitud famolenca. Almenys 112 gazians van morir i 760 més van resultar ferits en l’incident registrat al carrer Al-Rashid, al sud-est de la ciutat de Gaza, quan esperaven ajuda humanitària que arribava en un comboi de 32 camions, d’acord amb les últimes dades del ministeri de Sanitat de la Franja.

“L’atac va ser premeditat i intencionat, en el context del genocidi i la neteja ètnica del poble de la Franja. L’exèrcit d’ocupació sabia que aquestes víctimes havien arribat a aquesta zona per obtenir aliments i ajuda, però les van matar a sang freda”, va denunciar el Govern gazià, controlat per Hamas.Tanmateix, l’Exèrcit israelià va negar tal acusació i va afirmar que la majoria de les víctimes mortals van ser en una “allau” provocada per una multitud famolenca que hauria saquejat i envoltat els camions que transportaven ajuda i els van fer retrocedir.L’incident es produeix el mateix dia en què la xifra oficial de morts a la Franja des que va començar la guerra va sobrepassar els 30.000. Ocorre a més en un moment en què la comunitat internacional pressiona Israel perquè permeti l’entrada de més ajuda humanitària a la Franja, en risc de fam, especialment al nord. El Govern de l’enclavament palestí també ha acusat avui Israel de voler “matar de gana” els gazians i va afirmar que més de 700.000 persones pateixen fam al nord de Gaza. Segons va indicar la UNRWA, uns 2.300 camions amb ajuda han entrat a la Franja en el que va del mes de febrer, un 50 per cent menys que al gener. Davant de la dificultat d’introduir ajuda humanitària per terra, diversos països, incloent-hi Jordània, Egipte, Qatar, França i Emirats Àrabs, han llançat en els últims dies paquets amb aliments des de l’aire. Els Estats Units estudien recórrer també a aquesta fórmula.