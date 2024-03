Una setmana de la tragèdia a València: bombers continuen revisant els edificis i continuen els reallotjaments

detail.info.publicated REDACCIÓ detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El devastador incendi que va arrasar un doble edifici format per 138 d’immobles al carrer Maestro Rodrigo del barri valencià de Campanar i va deixar 10 víctimes mortals compleix aquest dijous una setmana mentre continuen els treballs dels bombers, les investigacions de Policia Científica i els reallotjaments dels veïns afectats.

El foc es va originar dijous passat, cap a les 17.30 hores, a l’apartament 86 del bloc més alt i transcorreguda tot just una hora, les flames havien devorat els dos blocs d’habitatges, de 10 i 14 plantes, en els quals vivien uns 450 veïns. Com a conseqüència, 10 persones van morir i unes altres 15 van resultar ferides, entre elles, set bombers. Tots els ferits han rebut l’alta.

Arran de l’incendi declarat en aquests edificis construïts el 2009 --època del boom immobiliari-- per una promotora que va fer fallida, es va engegar tota l’operativa d’emergències --bombers, policies, sanitaris, forenses-- i es va obrir una causa judicial per investigar l’ocorregut i determinar les causes del foc, que es va propagar en temps rècord.

Transcorreguda una setmana del sinistre, bombers romanen als edificis --un equip d’entre set i vuit efectius-- i continuen assegurant els blocs, eliminant elements que puguin desprendre’s i revisant els habitatges del que ja són dos esquelets de pisos al barri de Campanar. A més, des de fa dos dies acompanyen els afectats a recuperar les pertinences que amb desigual sort s’han pogut salvar del foc, segons han informat Europa Press fonts municipals.

Tots els bombers que van participar en l’extinció del foc continuen treballant amb normalitat a excepció dels set efectius que van resultar ferits i que romanen de baixa laboral.

Respecte als afectats, un total de 100 veïns van demanar ocupar un dels habitatges d’un edifici municipal habilitat per l’Ajuntament de València a Safranar, al districte de Patraix. En el dia d’avui ja estan ocupats més de 80 habitatges per 151 persones adultes i 38 de menors i està previst que aquest mateix dijous s’acabi amb els reallotjaments de tots aquells sol·licitants de casa.

Es tracta d’un edifici de 131 habitatges que va adquirir recentment el consistori per dret de tempteig per destinar-lo a lloguer assequible. Des de divendres passat a la tarda i durant tot el cap de setmana han estat adequant els pisos i dotant-los dels serveis de llum i aigua perquè poguessin ocupar-se, amb la col·laboració de nombroses empreses. En el dia d’avui, una única persona continua allotjada a l’hotel que també va oferir el consistori després del succés.

PRIMERS AJUTS

D’altra banda, les víctimes de l’incendi han començat a rebre també aquest dijous els primers ajuts disposats per la Generalitat valenciana perquè puguin fer davant despeses de primera necessitat, que suposen entre 6.000 euros i 10.000 euros en funció dels membres de la unitat familiar.

El Govern valencià va aprovar dilluns passat un primer paquet d’ajuts als afectats de l’incendi de Campanar per un valor total proper als quatre milions d’euros: 1,38 milions per a despeses de primera necessitat i uns altres 2,48 milions per a ajuts al lloguer.

Així mateix, hi haurà ajuts directes per fer front a les despeses de lloguer d’habitatge oscil·laran entre els 1.000 euros i els 1.500 euros el mes i per una durada màxima d’un any per a propietaris de l’habitatge afectat i de tres mesos per als inquilins, mentre que els que vulguin adquirir un nou immoble tindran l’Impost de Transmissions Patrimonials al 0% i hi haurà una exempció definitiva de les dos últimes anualitats del cánon de sanejament, entre d’altres.

PROPERA SETMANA, REUNIÓ

La propera setmana està prevista una reunió amb la comunitat de propietaris per estudiar els passos a seguir amb els edificis incendiats, les mesures a adoptar i els peritatges. Aquesta trobada serà clau per veure què es fa, han explicat a Europa Press des de l’Administració de Finques dels edificis afectats.

A nivell policial, efectius de la Policia Nacional juntament amb Policia Científica i la Comissaria Central de Policia Científica de Madrid continuen investigant les causes per les quals es va originar el foc, encara que inicialment s’apunta a un curtcircuit. Quan els agents finalitzin les seues investigacions, les remetran al jutjat encarregat del procediment.

Per la seua part, a nivell judicial, és el Jutjat d’Instrucció número 9 de València l’encarregat del procediment, sobre el que ha decretat el secret de sumari durant un mes --finalitzarà el proper 23 de març-. El secret es va dictaminar per no interferir en les tasques d’investigació de la Policia i per preservar la intimitat dels afectats pel sinistre. Entre les víctimes mortals figura una família de quatre persones: el pare, la mare i dos nens de poca edat, un d’ells nadó de dies.

Precisament aquest jutjat va finalitzar ahir les autoritzacions que permeten a famílies recollir les restes mortals de les víctimes de l’incendi. Ara són els serveis funeraris els que han d’anar al Registre Civil per gestionar els certificats de defunció i demanar les llicències d’enterrament o incineració, tal com han apuntat a Europa Press fonts jurídiques.

El Registre Civil donarà prioritat als afectats per realitzar aquest tràmit i retirar els cossos dels familiars, els funerals dels quals es comencen a celebrar en la intimitat, mentre que l’Ajuntament de València, respecte a la possibilitat que se celebri un acte institucional en memòria i record de les víctimes, ha assegurat que, si n’hi ha, seria "a futur" i "sempre" comptant amb el criteri i llibertat de les famílies dels morts.

Davant del gruix de la causa, la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sol·licitarà mesures de suport per al jutjat que instrueix. Per la seua part, la Conselleria de Justícia i Interior dotarà a l’òrgan judicial de més funcionaris i mitjans materials per realitzar la investigació de la forma més ràpida i eficaç possible.

JULIÁN, EL CONSERGE

La Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana va proposar ahir que el conserge del bloc d’edificis arrasat pel foc, Julián García, sigui reconegut amb els Premios Valores Humanos que anualment concedeix la Policia Nacional per la seua actuació per avisar del succés els veïns de l’immoble, ajudar el seu desallotjament i d’aquesta manera contribuir a salvar vides. El porter va pujar a les cases i va anar anomenant porta a porta fins que el fum li va impedir de continuar.

D’altra banda, des que es va originar l’incendi algunes comunitats de veïns han sol·licitat les revisions dels seus edificis per determinar els materials amb què han estat construïts i per revisar les assegurances contractades.

Experts han atribuït la ràpida propagació del foc de l’edifici de Campanar al material combustible de la façana, a l’absència de franges de tallafocs i al vent. La delegada del Govern, Pilar Bernabé, ha subratllat que la Policia Científica està treballant "ràpid i bé" tant en les identificacions com en la línia de la investigació del focus de l’incendi, de les causes i els factors que ho van provocar.