El Suprem es desmarca de Fiscalia i ordena investigar Puigdemont per terrorisme

La sala penal del Tribunal Suprem va acordar ahir per unanimitat declarar la seua competència i obrir causa penal contra l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i el secretari quart de la mesa del Parlament, Ruben Wagensberg, per presumpte terrorisme per les protestes de Tsunami Democràtic. Va prendre aquesta decisió després que la tinent fiscal del Suprem, María Ángeles Sánchez Conde, conclogués la setmana passada que no hi ha indicis per investigar per terrorisme Puigdemont. La número dos de la Fiscalia va afirmar que el jutge d’instrucció de la causa, Manuel García-Castellón, “es limita a efectuar conjectures mancades de base fàctica” al demanar al Suprem que investigui el cas.

Amb tot, els magistrats consideren “necessari i pertinent” que Puigdemont i Wagensberg siguin “cridats al procediment” a l’Alt Tribunal “a fi de ser sentits com a investigats”. La interlocutòria, firmada pels magistrats Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo, Eduardo de Porres i Carmen Lamela, designa com a instructora del cas Susana Polo, i rebutja la competència per instruir la causa contra els altres deu investigats pel cas Tsunami. A diferència de Puigdemont i Wagensberg, aquests no són aforats.Els magistrats de la sala penal del Suprem consideren provat que Puigdemont va participar a Tsunami Democràtic perquè “va estar informat des de l’inici de la constitució del grup organitzat per a la subversió de l’ordre constitucional”. Afegeixen que l’expresident tenia el “lideratge absolut” i “l’autoria intel·lectual” de la plataforma. D’aquesta manera, s’alineen amb les conclusions de la Junta de Fiscals del Suprem, alhora que difereix del sostingut per Sánchez Conde.Respecte a Wagensberg, destaquen que hi ha una “alta probabilitat” que aquest redactés els comunicats de Tsunami sota el pseudònim Konan. Detallen que aquest usuari va participar en diverses converses per organitzar accions de la plataforma, com la protesta a l’aeroport del Prat.Sobre els fets investigats, la sala prova de reforçar la tesi sobre terrorisme citant com a exemple la jurisprudència respecte a la kale borroka al País Basc. Estableix que són “accions amb un disseny perfectament traçat” per part de “grups que promulguen la violència com a mètode de participació política” i fan actes que “poden desencadenar conseqüències gravíssimes”.La decisió de la sala penal del Suprem arriba en plena negociació entre PSOE i Junts sobre la llei d’amnistia. La Comissió de Justícia del Congrés ha d’emetre un dictamen sobre abans de dijous.

El Suprem exclou de la causa els 10 investigats restants perquè no tenen condició d’aforats

Així ho detalla en una resposta al jutge de l’Audiència Nacional Manuel García-Castellón. L’agència detalla que no es va formular cap denúncia de particulars o de la Policia, i que la protesta va suposar la cancel·lació de 115 vols.

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va carregar ahir contra “el Matrix judicial espanyol”, després que la sala penal del Tribunal Suprem acordés per unanimitat obrir una causa penal per investigar-lo per presumpte terrorisme. “El Matrix judicial espanyol ha adaptat la màxima del mal periodisme: no deixis que la realitat espatlli una bona imputació”, va ironitzar a través de les xarxes socials. Puigdemont va subratllar que la imputació es va materialitzar el mateix dia en el qual el digital El Confidencial va publicar que l’empresa que organitzava les protestes de Tsunami li va regalar “un Rolex de 7.000 euros”. L’expresident, que va desmentir aquesta informació, va afirmar que “crec que ja només falta que em surti un compte secret a Panamà”.

El portaveu de Junts, Josep Rius, va acusar la “judicatura espanyola” de “posar en joc l’Estat de dret” a Espanya i a Europa, així com “el respecte i l’exercici dels drets fonamentals” amb les acusacions de terrorisme. També va denunciar que el Tribunal Suprem “baixa una vegada més a l’arena política per interferir en la voluntat del legislador”.El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va acusar l’Alt Tribunal espanyol de “traspassar tots els límits imaginables” a l’obrir causa per terrorisme a Puigdemont i Ruben Wagensberg, a qui va enviar “tot el suport”. La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va afirmar que les protestes de Tsunami “no van ser terrorisme”.L’ANC va afirmar que la causa és “una criminalització del dret a la protesta pròpia d’un organisme incompetent”. El president d’Òmnium, el lleidatà Xavier Antich, va criticar l’“obsessió persecutòria de l’Estat cap a l’independentisme”.Per la seua banda, el PP va comunicar per carta al comissari europeu de Justícia, Didier Reynders, la investigació del Suprem.

“La protesta al Prat no va posar en perill el trànsit aeri”

L’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) rebutja que la protesta convocada per Tsunami Democràtic a l’aeroport del Prat per la sentència del procés suposés un “perill” per al trànsit aeri ni als usuaris. En un altre ordre de coses, el fiscal de l’Audiència Nacional Miguel Ángel Carballo va acusar ahir García-Castellón d’incloure en la causa documentació no oficial de la Fiscalia del Suprem per sustentar la seua tesi de terrorisme contra Carles Puigdemont i la dirigent d’Esquerra Marta Rovira.