La Comissió de Venècia avala l'amnistia i diu que no afecta la separació de poders

La Comissió de Venècia, l’òrgan consultiu del Consell d’Europa, va avalar l’amnistia als afectats pel procés i va defensar que, sota cap circumstància, el perdó judicial no influeix en la separació de poders. En un esborrany del seu informe sobre la legalitat de la norma, la Comissió afirma que aquesta iniciativa és un mitjà “legítim” en un procés de “reconciliació” política. L’òrgan consultiu del Consell d’Europa assenyala que l’amnistia respecta el dret internacional i compta amb seguretat jurídica perquè defineix amb claredat els actes amnistiats i les excepcions. A més, valora que els partits poden participar i debatre en la tramitació de la norma.

La Comissió inclou aquestes conclusions al seu esborrany després de reunir-se el febrer amb grups parlamentaris del Congrés i del Senat, així com el Govern central i associacions judicials, per recollir informació sobre l’amnistia. El text es debatrà els dies 15 i 16 d’aquest mes.El ministre de Justícia, Félix Bolaños, va recalcar que l’amnistia “compleix els estàndards internacionals” i va assegurar que “és impecable i és positiva”.En un altre ordre de les coses, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, María Jesús Montero, va assegurar que la imputació per terrorisme de l’expresident Carles Puigdemont per part del Tribunal Suprem “no provoca cap interferència” en les negociacions amb Junts de la llei d’amnistia. Va assenyalar que “no hi ha cap sorpresa” respecte a les investigacions que està desenvolupant la Justícia i va insistir a defensar l’amnistia. “A Espanya sabem perfectament el que és terrorisme i el que no”, va asseverar.Per la seua part, Bolaños va considerar que la sala penal del Tribunal Suprem només s’ha atribuït la investigació del cas Tsunami, però “no ha qualificat cap fet com a terrorisme”.

L’expresident presenta la nova cúpula del Consell de la República

Carles Puigdemont va presentar ahir a Ribesaltes (França) els membres que formaran el nou govern del Consell de la República, i va alertar que estar a l’executiu d’aquesta entitat és “com portar una diana a sobre”. “No és una feina fàcil, no està pagada, ni amb Rolex tampoc, i és com portar una diana a sobre”, va ironitzar, després que el digital El Confidencial publiqués dijous que l’empresa que suposadament organitzava les protestes de Tsunami Democràtic li va regalar “un Rolex de 7.000 euros”. El vicepresident del Consell, Toni Comín, va considerar que la decisió del Suprem d’imputar-lo pel cas Tsunami afegeix “nous arguments” per incloure el delicte de terrorisme en l’amnistia.L’advocat del diputat d’ERC Ruben Wagensberg no va aclarir si el seu client ha de comparèixer al Suprem si el criden a declarar per Tsunami, però va avisar que “ser independentista és arriscar-se que et puguin detenir”.