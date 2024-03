El jutge intervé correus d'alts càrrecs públics pel cas Koldo

El jutge de l’Audiència Nacional Ismael Moreno ha ordenat a diverses entitats dependents dels ministeris de Transports i Interior, com Ports de l’Estat i Adif, que li entreguin totes “les bústies i carpetes” associades al correu electrònic corporatiu d’una desena d’alts càrrecs en el moment en el qual es van adjudicar contractes de mascaretes a la trama investigada en el cas Koldo. Ports de l’Estat i Adif van adjudicar contractes de mascaretes el març del 2020 per uns 20 milions d’euros i 12,5 milions, respectivament, a Soluciones de Gestión, l’empresa que és al centre de la trama. En concret, Moreno ha demanat els arxivaments del període comprès entre l’1 de gener del 2020 i l’1 de juliol del 2020, quan es van produir les adjudicacions sota sospita.

El magistrat també va ordenar, a través d’una interlocutòria del 19 de febrer, el bloqueig de 88 comptes bancaris en els quals els presumptes implicats en la xarxa apareixen o bé com a titulars o bé com a autoritzats o apoderats. Koldo García, el que va ser assessor de l’exministre socialista José Luis Ábalos, figura en cinc comptes bloquejats. En el marc polític, el PP va centrar els seus atacs sobre la presidenta del Congrés, Francina Armengol, i va exigir la seua “dimissió directa” a l’entendre que el Govern balear que ella presidia durant la pandèmia va ser “coneixedor i col·laborador actiu d’una presumpta estafa en la compra de mascaretes” vinculada al cas Koldo. El portaveu del PP Borja Sémper va assenyalar que les sospites sobre Armengol “són més que fundades” i “la seua situació és insostenible”, per la qual cosa no hauria “d’arribar com a presidenta del Congrés al pròxim ple”.Segons consta al sumari del cas, el Govern balear que presidia Armengol va certificar l’agost del 2020 que l’empresa del cas Koldo va dur a terme “de manera satisfactòria” el subministrament de mascaretes contractat en pandèmia per 3,7 milions, encara que tres anys més tard va acabar reclamant diners per haver rebut material de menor qualitat que el contractat. La vicepresidenta del Govern i número dos del PSOE, María Jesús Montero, va defensar que Armengol va seguir “escrupolosament el procediment” i va recordar que “el jutge no qüestiona que els contractes van ser legals”, sinó que investiga si “hi va haver persones que es van aprofitar de treure rèdit personal a costa de mossegades”.