Assalten i violen en grup una turista espanyola a l’Índia

Una turista espanyola va ser la nit de divendres assaltada i violada en grup durant un viatge per l’estat indi de Jharkhand, al nord-est del país, segons va explicar la Policia local, en un incident que de moment s’ha saldat amb tres detinguts. El succés va ocórrer al voltant de la mitjanit quan la turista, que viatjava amb moto amb la seua parella per la localitat de Dumka, al nord-est de l’estat, es van parar per descansar i van instal·lar una tenda de campanya improvisada.

En aquell moment, i segons les esmentades fonts, “entre vuit i deu” persones els van atacar i van procedir a violar en grup la dona. La parella va ser trobada per una patrulla policial en una de les carreteres principals. L’home va assegurar que els van amenaçar amb un ganivet i els van robar les poques pertinences que portaven a sobre després d’agredir sexualment la turista, que ha rebut tractament al Centre Mèdic Comunitari de Saraiyahat, a Dumka. L’Ambaixada d’Espanya a l’Índia, per la seua banda, hi està en contacte per facilitar-los l’assistència consular que puguin requerir. La parella feia un viatge des del Pakistan al Nepal i es trobaven creuant l’Índia.