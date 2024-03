Els EUA envien per primer cop ajuda humanitària a Gaza des de l'aire

Els EUA van iniciar ahir l’operació d’ajuda a la població de la Franja de Gaza amb el llançament de 38.000 paquets d’aliments distribuïts en 66 palets llançats des de tres avions C-130 que van sobrevolar l’enclavament palestí a baixa altitud. El Comandament Central de l’Exèrcit dels EUA (CENTCOM) va confirmar aquesta operació conjunta amb la Reial Força Aèria de Jordània, impulsada per “proporcionar ajuda essencial als civils afectats pel conflicte” entre Israel i Hamas. El CENTCOM també va anunciar plans de “possibles missions de seguiment d’entrega d’ajuda aèria”.

En els últims dies, França, Egipte o Jordània han llançat diverses entregues d’ajuda a través d’aquest mateix sistema donada l’enorme dificultat per a l’entrada de l’ajuda humanitària per terra pels combats i els bloquejos israelians sobre els passos a l’enclavament. No obstant, aquesta modalitat d’ajuda ha estat contemplada amb bastant escepticisme tant per ONG internacionals i per l’alt representant de la UE, el lleidatà Josep Borrell, a l’entendre que es tracta poc menys que d’un esforç testimonial que posa en perill a més la seguretat dels palestins desesperats que intenten assolir els paquets. Aquest últim va afirmar que aquesta classe d’operacions té un “impacte mínim” a l’hora de cobrir les necessitats de la població.El màxim responsable diplomàtic de la UE també va titllar d’“injustificables” els trets efectuats per forces israelianes contra una multitud de civils palestins durant un repartiment d’ajuda humanitària al nord de Gaza dijous. “La responsabilitat d’aquest incident rau en les restriccions imposades per l’exèrcit israelià i les obstruccions dels extremistes violents a l’arribada d’ajuda humanitària”, va concloure.Per un altre costat, les negociacions per a un acord de treva a la Franja de Gaza es reprendran avui a Egipte. L’esborrany d’acord que es discuteix contempla una treva d’unes sis setmanes, a canvi d’un canvi d’ostatges per presos a una ràtio d’un captiu per deu presoners, encara que en els últims dies hi ha hagut disputes sobre aquesta proporció i sobre la llista de noms d’un i altre costat.