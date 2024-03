Més d'un centenar de detinguts a Rússia durant el funeral de Navalni

Les forces de seguretat de Rússia van arrestar divendres un total de 128 persones, entre les quals dos menors d’edat, coincidint amb el funeral a Moscou de l’opositor rus Aleksei Navalni, que va morir el 16 de febrer passat mentre es trobava empresonat complint una condemna de 30 anys per frau i extremisme.

L’organització OVD-Info va assenyalar que molts d’ells van ser arrestats quan provaven de viatjar des d’altres províncies del país per assistir a l’enterrament. Malgrat que el sepeli va tenir lloc a la capital, el major nombre de detencions es va produir a les ciutats siberianes de Novossibirsk i Omsk. Entre els detinguts hi ha Pàvel Sitxev, assessor del candidat opositor rus Borís Nadejdin, crític amb la invasió russa d’Ucraïna i la candidatura del qual a les presidencials del març ha estat rebutjada per la Comissió Electoral en el que molts consideren una mesura de les autoritats per aplanar el camí del president, Vladímir Putin, cap a la reelecció.

Per una altra banda, a Ucraïna, almenys set persones van morir i vuit més van resultar ferides a conseqüència d’una onada d’atacs nocturns d’avions tripulats russos contra les regions de Khàrkiv, Sumi i Odessa.