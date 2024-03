Milei vol abaixar la despesa pública al 25% del PIB i anuncia un pla “anticasta”

El president de l’Argentina, Javier Milei, va anunciar ahir que enviarà al Congrés un “paquet de lleis anticasta” que contempla, entre altres iniciatives, l’eliminació de jubilacions de privilegi per a presidents i vicepresidents o l’eliminació del finançament de partits polítics amb fons públics. “La casta privilegiada viu com si fossin monarques, hi ha una vulgaritat del malbaratament, un esquema conscient i planificat”, va criticar durant el seu discurs de l’obertura de l’any polític a la Cambra, abans de remarcar que “els últims vint anys han estat un desastre econòmic, amb una orgia de despesa pública”. “A més Estat present, més malbaratament i menor benestar per als argentins de bé”, va defensar el president, que va definir l’Estat com “una associació criminal dissenyada perquè darrere de cada tràmit hi hagi una coima per al polític de torn”.

Milei va demanar als partits polítics firmar un nou document fundacional per a l’Argentina que inclogui deu polítiques d’Estat, perquè el país abandoni “el camí del fracàs”. Entre aquestes, va proposar garantir la inviolabilitat de la propietat privada, reduir la despesa pública al voltant del 25% del producte interior brut, fixar un equilibri fiscal “innegociable” que redueixi la pressió impositiva.El president no es va referir a política exterior ni al seu pla de privatització d’empreses públiques, tot i que sí que va confirmar que l’Executiu tancarà l’agència estatal de notícies Télam. Al fer un repàs d’alguns assoliments del seu Govern, va destacar el tancament de l’Institut Nacional contra la Discriminació, la Xenofòbia i el Racisme, al qual va titllar de “policia del pensament”. “Gastava 2.800 milions de pesos per mantenir militants rendits”, va concloure el president.