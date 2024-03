Puigdemont dona per feta la llei d'amnistia i apel·la a la unilateralitat

L’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar ahir que l’independentisme català inaugura “una nova etapa” amb la llei d’amnistia ja en l’horitzó, i va augurar que la lluita antirepressiva deixarà de ser “una prioritat”. Per això, va insistir a abandonar “el derrotisme” i va advocar per preparar-se per a la “unilateralitat” sempre que l’Estat “no resolgui de manera democràtica” el conflicte polític a Catalunya. Puigdemont va presidir l’assemblea del Consell de la República que es va celebrar ahir a Sant Cebrià de Rosselló, a la Catalunya Nord, en què va apel·lar a la unitat de totes les formacions i organitzacions independentistes per “tornar a compartir una mateixa conversa”.

Tres dies després que el Tribunal Suprem ordenés investigar-lo per suposat terrorisme en les protestes de Tsunami Democràtic, l’expresident va afirmar que “les entranyes de l’Estat estan més excitades que mai”. Per una altra banda, va avisar que la confrontació “no s’acabarà mai”, per la qual cosa va instar l’independentisme a mantenir el desafiament en els casos de repressió que puguin sorgir després de l’eventual aprovació de l’amnistia.El dirigent de Junts va insistir a demanar a l’independentisme que es prepari per a la “unilateralitat” si l’Estat “no resol de manera democràtica” el conflicte català. “La declaració que va aprovar el Parlament el 27 d’octubre del 2017 segueix plenament vigent perquè no l’ha desfet ningú”, va concloure.Per la seua banda, la presidenta de Junts, Laura Borràs, va assegurar que l’“ofensiva judicial” contra Puigdemont busca evitar que sigui candidat a les eleccions europees. Va defensar “l’actitud ferma” del seu partit en la negociació sobre l’amnistia, i va acusar ERC de “no voler molestar els socialistes”. També va carregar contra el president, Pere Aragonès, a qui va recordar que “mai arribarem a ser independents si som incompetents”.

Junqueras exigeix a Junts deixar el “tacticisme” i recolzar ja la llei

El president d’Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, va reclamar ahir a Junts que sigui “responsable”, abandoni les “tàctiques curtterministes” i recolzi la llei d’amnistia al Congrés. “Ens sentim amb la força i el deure de recordar a tothom que, més enllà de la tàctica del curt termini, hi ha grans objectius, nobles aspiracions que aquest país mereix que es concretin”, va defensar al consell nacional d’ERC, que es va celebrar a la seu del partit. Junqueras va defensar que l’amnistia implica “el final d’una repressió judicial injusta” i l’inici d’un procés de negociació en el qual totes les parts estiguin en condicions d’igualtat. Per una altra banda, el dirigent republicà també va reclamar als grups parlamentaris “màxima responsabilitat” per aprovar els pressupostos catalans.

Asens preveu un pacte entre Junts i PSOE en breu i Turull ho matisa

L’exlíder dels comuns al Congrés i negociador de Sumar en l’última investidura Jaume Asens va anunciar ahir que el pacte entre PSOE i Junts per la llei d’amnistia és “imminent”, afirmació que va ser matisada pel secretari general dels juntaires, Jordi Turull. “Tothom ha flexibilitzat les posicions de partida i s’ha trobat un punt intermedi”, va assenyalar Asens en declaracions a Catalunya Ràdio, abans de detallar que “el PSOE no votarà contra les esmenes de Junts i Junts no votarà en contra de la llei”. Per la seua banda, Turull va avisar que Junts no “es fa responsable” del que “diguin o especulin” d’altres sobre un “possible pacte sobre l’amnistia”.