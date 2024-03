Assassinat a trets a la Rambla de Ponent de Tarragona

Els Mossos d’Esquadra investiguen la mort ahir d’un home a la Rambla de Ponent de Tarragona. La víctima té uns trenta-cinc anys i fonts pròximes apunten que les ferides semblen d’arma de foc, tot i que encara no se li ha practicat l’autòpsia. Al lloc es van desplaçar quatre dotacions del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que no van poder fer res per salvar-li la vida. Com que el crim va ocórrer en ple carrer, va despertar molta expectació.