Culmina el llançament aeri d'aliments per a la població de Gaza

Els Estats Units han completat el seu primer llançament aeri d’ajuda humanitària a Gaza a través de tres avions militars que van distribuir aproximadament 38.000 àpats, segons els mitjans locals. El Comando Central de la Força Aèria dels EUA va utilitzar tres avions C130 per llançar 66 palets amb aliments, 22 en cada avió. Els paquets de menjar no incloïen ni aigua ni subministraments mèdics, informa la CNN.

Les organitzacions d’ajuda humanitària diuen que aquests llançaments aeris estan molt lluny de satisfer les necessitats d’aliments i subministraments a la zona, on més de 2 milions de persones s’enfronten a la fam. El president dels Estats Units, Joe Biden, va anunciar el llançament aeri de paquets amb aliments i medicines a la Franja de Gaza i va obrir la possibilitat de tenir un corredor marítim per facilitar l’entrada d’ajuda humanitària a l’enclavament. Per la seua part, el ministeri de Defensa ha entregat a Jordània 110 paracaigudes de càrrega per fer arribar paquets d’ajuda humanitària.

En gairebé cinc mesos de guerra han mort a la Franja més de 30.200 persones, inclosos els 115 gazians que van perdre la vida dijous en un caòtic incident durant el repartiment d’aliments a la ciutat de Gaza, en el qual Israel va admetre que va obrir foc, però atribueix la xifra de víctimes a una allau humana provocada per la multitud famolenca que es va abalançar contra els camions. Ahir l’Exèrcit d’Israel va anunciar que va acabar una incursió de dos setmanes al barri Zeitun de la ciutat de Gaza, al nord de l’enclavament palestí, durant la qual assegura haver matat cent milicians i destruït desenes d’objectius del grup islamista Hamas i de la Jihad Islàmica. Així mateix, una delegació de Hamas va arribar ahir al Caire per reprendre les negociacions sobre una treva amb Israel a Gaza.