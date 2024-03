Llei d'amnistia imminent

Compte enrere per a l’eventual aprovació de la llei d’amnistia. Aquest dijous es reunirà de nou la comissió de Justícia al Congrés dels Diputats per tornar a discutir-la i aquesta vegada ja serà la definitiva: o s’aprova i passa al Senat o es descarta. Jaume Asens, dirigent dels comuns, va defensar ahir que l’eventual acord sobre la llei d’amnistia blindarà “encara més” els afectats per la causa de Tsunami Democràtic. Va assegurar que les posicions de tots s’han flexibilitzat i que l’acord és imminent. Es va mostrar convençut que la llei s’aprovarà i que no es tornarà a repetir “la ruleta russa” i el guió de la negociació de l’últim minut. De fet, considera que per anunciar l’acord “no s’esperarà fins dijous” i es durà a terme abans.

Per la seua part, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, demana “no abaratir” la llei d’amnistia i aprovar-la tan aviat com es pugui, perquè pugui començar-se a aplicar. “Després ja veurem si fan falta altres mesures”, va indicar en una entrevista a El Periódico. Després que el Tribunal Suprem hagi decidit investigar Carles Puigdemont i Ruben Wagensberg per terrorisme en el cas Tsunami, Aragonès es mostra segur que “aquesta batalla l’acabarà guanyant la democràcia i s’acabarà la repressió”. “Per això és important que puguem tenir la llei d’amnistia com més aviat millor, és l’eina que tenim i no l’hem de desaprofitar”, va afegir.

El president creu que en alguns casos tardarà més a poder aplicar-se pel “boicot” de jutges

Aragonès titlla d’“aberració” la decisió del Suprem, que veu “política”. “Cada vegada que hem fet un pas endavant en la negociació, hi ha un intent d’activar més instruments de repressió”, afirma, i destaca que “on està còmode el nacionalisme conservador espanyol, que també és present en una part de la cúpula judicial, és en el conflicte i quan es tracta de l’ús de la força, perquè ells en tenen més”. El president creu que tal com està redactada ara la llei inclou Puigdemont. Apunta que si ja es donaven les condicions per aprovar-la al Congrés dels Diputats fa unes setmanes, ara encara més. “La proposta és sòlida i robusta i ens ha de permetre avançar, sent conscients que probablement en alguns casos, a causa del boicot de determinades instàncies judicials, tardarem una mica més a aplicar-la”, subratlla Aragonès.

L’exconseller Puig creu que “no hi ha alternativa” a la seua aprovació

L’exconseller de Cultura Lluís Puig espera que Junts i el PSOE “siguin capaços de trobar un relat” que serveixi per continuar el tràmit de la llei d’amnistia al Congrés. En una entrevista a La Vanguardia, defensa que “no hi ha alternativa” i confia que “a finals de maig o principis de juny veurem el text publicat al BOE”. En aquest context, Puig celebra “l’avanç de l’informe” de la Comissió de Venècia, que és “un aval per a totes les parts, si algú té recels”. Respecte a la seua situació personal, va afirmar que una vegada aprovada, demanarà que decaigui l’ordre de detenció i afegeix que en el moment que sàpiga que es retira, “farà les maletes”. Pel que fa al primer intent d’aprovar la llei, diu que “tenia en una mà una copa de cava i a l’altra una de vinagre” i que el redactat “semblava bo”, però veu “lògic que es volgués afinar més”. En qualsevol cas, remarca que “no hi ha alternativa a la llei d’amnistia” i que la “necessiten” tant el Govern espanyol com “tots els represaliats”.