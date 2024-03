Aragonès carrega contra la inversió “irrisòria” de l'Estat a Catalunya i vol transparència

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va titllar ahir d’“irrisòria” la inversió del Govern espanyol a Catalunya i, després d’exigir-li transparència i acabar amb el dèficit fiscal, va reclamar a l’Estat que “compleixi tots els compromisos i els executi”. El cap de l’Executiu es va referir a les dades d’un informe de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (Igae) publicades ahir pel diari Ara, que va assenyalar que l’Estat només va executar el 16,3% de la inversió prevista a Catalunya el primer semestre del 2023.

Concretament, l’estudi detalla que l’administració espanyola únicament va executar 370 milions d’euros en inversions a Catalunya dels 2.726 milions que havia pressupostat. Aquest nivell d’execució és una mica superior al registrat el 2022 i 2021, quan el Govern espanyol va executar al territori un 15,7% i un 13% de les inversions pressupostades, respectivament. Segons aquestes dades, Adif va executar 94 milions dels 1.080 previstos, Renfe va invertir 36 dels 151 pressupostats i Puertos del Estado, 15 milions dels 182 previstos.Aquestes xifres continuen lluny, per exemple, del balanç a la Comunitat de Madrid o La Rioja, que lideren la llista per autonomies amb el 52,7%. Val a destacar que, segons la informació publicada per l’esmentat diari, Catalunya és el segon territori amb menys inversió real de l’Estat, només davant de Cantàbria.A més, la Cambra de Comerç de Barcelona va xifrar en un 42,9% el compliment de les inversions previstes per l’Estat a Catalunya el 2022.En aquest context, Aragonès va retreure al Govern espanyol que amagui les dades sobre l’execució d’inversions a Catalunya perquè és una “vergonya”. “L’execució de la inversió és irrisòria i demostra l’enèsim menyspreu a tots els catalans”. Va afirmar que les dades de l’informe “són inacceptables i demostren que només quan gestionem les inversions des de Catalunya arriben als ciutadans” i va dir que “acabar amb el dèficit fiscal és més necessari que mai”.La portaveu del PSC, Èlia Tortolero, va assegurar que durant els sis anys de Govern de Pedro Sánchez, Catalunya ha rebut 49.000 milions d’euros més que en l’etapa en què Mariano Rajoy va presidir l’Executiu. Va sostenir que les informacions de l’informe de l’Igae “són dades parcials, són dades millorables, però esperem a tenir les dades definitives”.

El Hard Rock encara bloqueja el pacte pels pressupostos

Els comuns van insistir ahir a reclamar al Govern de la Generalitat “trobar la fórmula” per descartar el Pla Director Urbanístic del macroprojecte Hard Rock per negociar els pressupostos catalans del 2024, que la CUP ha esmenat a la totalitat. El portaveu dels comuns, Joan Mena, va advertir l’Executiu que si vol “deixar enrere Convergència ha d’enterrar el seu projecte estrella” i va reclamar al president que “no sigui un gestor que queda segrestat per una decisió que es va prendre el 2014 per CiU, PP i PSC”, amb referència al Hard Rock.Mentrestant, els diferents corrents que integren el grup de la CUP van ratificar per unanimitat la presentació d’una esmena a la totalitat als pressupostos, que els cupaires van registrar ahir al Parlament. La diputada de la CUP Mar Ampurdanès va denunciar que els pressupostos pactats entre el Govern i el PSC porten a Catalunya a un “model distòpic”.