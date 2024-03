Armengol defensa la legalitat de la compra de mascaretes i assegura que "ningú" la va pressionar

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, ha comparegut al Congrés per defensar la legalitat de la compra de mascaretes que el govern balear va fer durant la pandèmia a l'empresa 'Soluciones de gestión', vinculada al 'cas Koldo', i per acusar el PP d'haver traspassat "totes les línies vermelles" per "enfangar la política". Armengol ha assegurat que "ningú" va pressionar ni a ella ni al seu govern perquè comprés a traves d'aquesta empresa ni perquè no fes la reclamació posterior. "No deixaré que taquin el meu nom ni barregin el meu nom, la meva gestió i la del meu govern a res que s'assembli a la corrupció", ha assegurat abans de recordar que va ser el govern del PP qui va deixar caducar la petició de devolució dels diners.

Armengol ha afirmat que "tornaria" a actuar com ho va fer, perquè la compra dels 3,7 milions d'euros en mascaretes es va produir el 2020, quan les administracions no disposaven de material de protecció i el seu govern provava de comprar a la Xina. En aquells mesos, ha recordat, Balears va comprar 40 milions d'euros en material sanitari, i fruit d'això va ser un dels territoris "amb menys mortalitat" de l'Estat. "Balears va comprar legalment, i a decisió dels tècnics i amb tots els contractes fets i intervinguts per la Intervenció General de les Balears, a través de gent seriosa que decidia comprar o no segons el preu i les condicions del material", ha dit.

En aquest sentit, ha recordat que l'empresa "Soluciones de gestión" va vendre les mascaretes a les Balears com a FFP2 perquè "els tècnics pensaven que era necessari", però el seu govern va enviar el material a analitzar a l'Institut Nacional d'Higiene al Treball, "i quan van tenir els resultats de les mascaretes ens diuen que no és que siguin dolentes ni 'fake', sinó que no filtren com a FFP2 i només són quirúrgiques". Per aquest motiu, ha explicat, que el govern de les Balears va decidir emmagatzemar aquestes mascaretes i establir quina diferència de preu hi havia entre el que s'havia pagat i les mascaretes quirúrgiques. Un cop es va tenir tot fet, ha afegit, l'adminstració sanitària estava col·lapsada, i la reclamació a l'empresa va arribar abans de les eleccions del 28-M "en temps i forma".

Un cop formalitzada la reclamació, el PP va guanyar les eleccions a les Balears. "Es va fer el traspàs i explicar l'expedient", i "a partir d'aquí la responsabilitat està en mans de l'actual govern del PP que ha d'explicar que va fer", perquè la reclamació va acabar caducant. Per aquest motiu, ha llançat dures crítiques al PP. "La política no és enfangar-ho tot", sinó "treballar conjuntament per l'interès general, ser transparents, i dir la veritat". "Ara és molt fàcil dir segons què, però la realitat és la que estic explicant". "Al sumari, qui apareix és qui apareix, i ni jo ni ningú del meu govern està essent investigat ni surt al sumari. I, per tant, demano responsabilitat al PP, que estigui a l'altura de les circumstàncies, perquè en política no val tot".

"Ningú ens va pressionar"



Armengol ha assegurat que contràriament al que assegura el PP, "a ella ni al seu govern ningú, i ningú és ningú, ni ens va donar una ordre, ni ens va pressionar, ni ens va coaccionar ni ens va demanar que contractéssim cap empresa o que renunciéssim a reclamar a l'empresa els diners". Tampoc per part del Ministeri de José Luis Ábalos o de cap altre ministeri. "M'indigna que s'intenti tacar el meu nom i el del meu govern en aquest cas", perquè "si algú es la lucrar indegudament de la compra de material sanitari en qualsevol govern que li caigui sobre tot el pes".