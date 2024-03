La Fiscalia europea investigarà el cas Koldo a les Balears i les Canàries

La Fiscalia europea ha obert una investigació sobre els contractes firmats durant la primera etapa de la pandèmia pel Servei Canari de Salut i el Servei de Salut de les illes Balears amb la presumpta trama en què hauria participat Koldo García, exassessor de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, per al subministrament de màscares. Així ho va anunciar ahir l’òrgan comunitari, que va precisar que obre les diligències després de rebre “la denúncia d’un particular” i portar a terme “diverses mesures encaminades a verificar la seua competència per investigar els fets al·legats”.

“Partint de la informació obtinguda, va prendre la decisió d’iniciar formalment la investigació per presumptes delictes de malversació de fons públics, prevaricació i tràfic d’influències, de conformitat amb la legislació estatal i el Reglament de la Fiscalia Europea”, va assenyalar. No va precisar si ja figuren persones o empreses imputades pels esmentats delictes.D’altra banda, el PP va registrar al Congrés un escrit exigint la dimissió de la presidenta de la Cambra, Francina Armengol, a la qual considera “presumpta col·laboradora necessària de l’estafa” del cas Koldo en la seua etapa com a presidenta de les Balears. Els populars van denunciar que Espanya està en el “focus de la Justícia comunitària per una trama de corrupció de càrrecs socialistes”.El PSOE va defensar Armengol assegurant que la petició del PP “no té fonament”.En un altre ordre de coses, Ábalos va presentar al·legacions a l’expedient d’expulsió que li ha obert el PSOE i va responsabilitzar el secretari d’Organització del partit, Santos Cerdán, de fer públiques les seues dades personals.

Sumar proposa prohibir els indults per casos de corrupció

La vicepresidenta segona del Govern espanyol i líder de Sumar, Yolanda Díaz, va anunciar ahir que la seua formació portarà al Congrés una bateria de mesures anticorrupció que, entre altres, busquen l’eliminació de la possibilitat de l’indult a condemnats per delictes de corrupció, així com la creació d’una autoritat “completament independent” de l’Executiu que “disposi de recursos i s’ocupi a fons” per ser un organisme especialitzat en la lluita contra aquesta xacra.