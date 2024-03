Hamas denuncia una “catàstrofe sanitària” a la Franja de Gaza

Les autoritats de la Franja de Gaza, controlades per Hamas, van denunciar ahir l’existència d’una “catàstrofe sanitària” a l’enclavament palestí, on ja s’han registrat més d’un milió de casos de malalties infeccioses entre la població local. Per la seua banda, el ministeri de Sanitat de la Franja de Gaza va indicar que els metges “s’han quedat sense capacitat per tractar els malalts” i va advertir que la situació continua empitjorant a mesura que avança l’ofensiva israeliana.