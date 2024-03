Indemnitzen amb 11.000 euros la turista espanyola violada en grup a l'Índia

Les autoritats índies han indemnitzat amb uns 11.150 euros la turista espanyola que divendres passat va ser violada per set homes a la localitat de Dumka, a l’est del país. El marit de la dona, a qui els agressors van colpejar i van amenaçar amb un ganivet, va recollir el xec i va agrair l’actuació de la policia local. “La Policia està investigant molt ràpid, han detingut tres o quatre persones”, va afirmar. Mentrestant, el comissionat adjunt del districte indi de Dumka, Anjaneyulu Dodde, va afirmar que les autoritats van entregar el xec a la parella com a mesura de compensació per la violació en grup de la dona, i va assegurar que “estem portant a terme una investigació exhaustiva i intentarem garantir un judici ràpid i una condemna”.

La Policia índia ha detingut fins al moment quatre persones, mentre els equips d’investigació tracten de capturar uns altres tres sospitosos i organitzar les peces per al procés de judici en un termini màxim de 30 dies. La llei de l’Índia estableix dures penes per a la violació, que majoritàriament no admeten fiança. Una violació, segons el codi penal indi, s’ha de castigar amb no pas menys de 10 anys de presó i una violació en grup amb fins a cadena perpètua.La parella, que fa diversos anys que viatja per recórrer el món amb motocicleta, havia instal·lat una tenda de campanya prop d’una estació policial del districte de Dumka per passar la nit de divendres, i a mitjanit un grup d’homes els va atacar. L’home va assegurar que aquests van agredir sexualment la dona, que va haver de ser hospitalitzada. També els van amenaçar amb un ganivet i els van robar les poques pertinences que portaven a sobre. La parella té previst seguir la seua ruta i anar ara cap al Nepal.